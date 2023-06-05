Сербы требуют отставки правительства из-за массовых расстрелов в мае

«Сербия против насилия» – под таким лозунгом прошёл очередной антиправительственный протест в Белграде. Марш и митинг..

«Сербия против насилия» – под таким лозунгом прошёл очередной антиправительственный протест в Белграде. Марш и митинг уже в пятый раз за последний месяц организовала оппозиция. На них вышли десятки тысяч человек.

Протест приурочен к печальной дате. Месяц назад в Сербии в результате двух массовых расстрелов погибли 18 человек, более 20 получили ранения. Люди считают, что эти трагедии спровоцированы пропагандой насилия в СМИ. В частности, они недовольны тем, что в реалити-шоу показывают осуждённых преступников, в том числе убийц.

[протестующий]:

«Наша цель – непоколебимо и настойчиво выдвигать свои требования. Это всего лишь некоторые основные правила нормального общества. Мы не требуем ничего абстрактного – только возможности жить в здоровой окружающей среде». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться [протестующая]:

«Мы выступаем против насилия и добиваемся лучшего будущего, как для наших детей, так и для себя. Жизнь даётся только раз, и я хочу, чтобы мои дети прожили её нормально, и я сама тоже». [протестующий]:

«Я привёл сюда бабушку в качестве доказательства того, что не все пожилые находятся под влиянием СМИ, хотя многие считают именно так. Есть пожилые и со свободным мышлением».

Первое нападение с оружием произошло 3 мая в Белграде. 13-летний подросток открыл стрельбу из пистолета в школе. Он убил девять детей и охранника. На следующий день молодой мужчина расстрелял из автомата людей в двух деревнях в пригороде Белграда. Погибли восемь человек, 14 получили тяжёлые ранения.

Протестующие в Белграде требуют смены руководства крупных телеканалов Сербии и закрытия передач, подстрекающих к насилию. Кроме того, они призывают уйти в отставку министра внутренних дел Братислава Гашича, главу Службы безопасности Александра Вулина и президента Александра Вучича.

Короткая ссылка на эту страницу: