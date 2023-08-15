Брюссельская ратуша и площадь Гран-Плас преобразились во время фестиваля цветов

Девять слонов «пришли» на историческую площадь Гран-Плас в центре Брюсселя. Гигантские деревянные скульптуры словно застыли в..
Дата загрузки: 2023-08-15
Девять слонов «пришли» на историческую площадь Гран-Плас в центре Брюсселя. Гигантские деревянные скульптуры словно застыли в движении. А за каждой фигурой тянется тропинка из следов, усыпанных георгинами. Эту композицию создали участники фестиваля Flowertime.
[Деннис Ван Дер Меер, художник-флорист]:
«Никак не ожидаешь увидеть слонов здесь, в центре Брюсселя, на Гран-Плас. Это невероятно».
А в Брюссельской ратуше, тем временем, ждёт венчания невеста в белоснежном платье. Вдоль прохода расположились букеты белых цветов. Художница-флорист Селин использовала тончайшую проволоку, чтобы скрепить все детали своих творений и придать им воздушность.
[Селин Ванденберг, художница-флорист]:
«Эта композиция словно зовёт зрителей подойти поближе и всё рассмотреть. И тогда они видят различные мелкие детали, такие как жемчужины на цветах».
Цветочные инсталляции появились даже в кабинете мэра. На грудах документов вырастают фантастические сады.
[Неле Ост, художница-флорист]:
«Некоторое время нам понадобилось, чтобы собрать все эти бумаги. Начали мы, конечно же, с того, что сложили их определённым образом, создавая структуру композиции. Так что на это ушло несколько недель работы».
Художница-флорист Лейла украсила пышной гирляндой из цветов перила главной лестницы в мэрии.
[Лейла Вансумер, художница-флорист]:
«Это место не похоже на другие. Такого не делаешь каждый день. Так что это приятное занятие».
В фестивале участвуют 23 команды художников-флористов из Бельгии и других стран. Для композиций они используют 100 тысяч цветов. Ими украсят 15 исторических залов Брюссельской ратуши.
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