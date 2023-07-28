На хорватском острове Чиово в огне погибло 400 гектаров леса

Четыреста гектаров леса сгорело на хорватском острове Чиово. Пожар начался 25 июля в западной части острова...
Дата загрузки: 2023-07-28
На месте работают более 150 пожарных. Задействовано 55 единиц наземной техники, а также самолёты.
[Славко Тучакович, командир пожарной команды]:
«Огонь очень быстро распространялся в восточном направлении. Хорошо было только то, что пожар случился там, где нет домов».
Пожарные продолжают тушить огонь. Очаг возгорания, по их словам, находится под контролем.
[Славко Тучакович, командир пожарной команды]:
«Теперь огонь потушен на переднем крае – в восточной части острова. В какое-то время домам угрожала опасность, но пожарные смогли их защитить».
Остров Чиово находится недалеко от города Сплит – популярного курорта на Адриатическом побережье.
С огнём пришлось бороться и в пригороде Дубровника. Пожар вспыхнул в 12 километрах от города. Под угрозой оказались жилые здания. Сильный ветер сначала помешал вылету самолётов и затруднил тушение огня. Пожарным понадобились сутки, чтобы взять ситуацию под контроль.
Лесные пожары в Хорватии полыхают на фоне аномально жаркой погоды.
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