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На хорватском острове Чиово в огне погибло 400 гектаров леса

На хорватском острове Чиово в огне погибло 400 гектаров леса

Четыреста гектаров леса сгорело на хорватском острове Чиово. Пожар начался 25 июля в западной части острова...

Дата загрузки: 2023-07-28

На хорватском острове Чиово в огне погибло 400 гектаров леса
Четыреста гектаров леса сгорело на хорватском острове Чиово. Пожар начался 25 июля в западной части острова. Сильный ветер быстро раздул огонь.

На месте работают более 150 пожарных. Задействовано 55 единиц наземной техники, а также самолёты.

[Славко Тучакович, командир пожарной команды]:
«Огонь очень быстро распространялся в восточном направлении. Хорошо было только то, что пожар случился там, где нет домов».

Пожарные продолжают тушить огонь. Очаг возгорания, по их словам, находится под контролем.

[Славко Тучакович, командир пожарной команды]:

«Теперь огонь потушен на переднем крае – в восточной части острова. В какое-то время домам угрожала опасность, но пожарные смогли их защитить».

Остров Чиово находится недалеко от города Сплит – популярного курорта на Адриатическом побережье.

С огнём пришлось бороться и в пригороде Дубровника. Пожар вспыхнул в 12 километрах от города. Под угрозой оказались жилые здания. Сильный ветер сначала помешал вылету самолётов и затруднил тушение огня. Пожарным понадобились сутки, чтобы взять ситуацию под контроль.

Лесные пожары в Хорватии полыхают на фоне аномально жаркой погоды.
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