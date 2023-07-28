Четыреста гектаров леса сгорело на хорватском острове Чиово. Пожар начался 25 июля в западной части острова...

На хорватском острове Чиово в огне погибло 400 гектаров леса

Четыреста гектаров леса сгорело на хорватском острове Чиово. Пожар начался 25 июля в западной части острова. Сильный ветер быстро раздул огонь.

На месте работают более 150 пожарных. Задействовано 55 единиц наземной техники, а также самолёты.

[Славко Тучакович, командир пожарной команды]:

«Огонь очень быстро распространялся в восточном направлении. Хорошо было только то, что пожар случился там, где нет домов».

Пожарные продолжают тушить огонь. Очаг возгорания, по их словам, находится под контролем.

[Славко Тучакович, командир пожарной команды]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Теперь огонь потушен на переднем крае – в восточной части острова. В какое-то время домам угрожала опасность, но пожарные смогли их защитить».

Остров Чиово находится недалеко от города Сплит – популярного курорта на Адриатическом побережье.

С огнём пришлось бороться и в пригороде Дубровника. Пожар вспыхнул в 12 километрах от города. Под угрозой оказались жилые здания. Сильный ветер сначала помешал вылету самолётов и затруднил тушение огня. Пожарным понадобились сутки, чтобы взять ситуацию под контроль.

Лесные пожары в Хорватии полыхают на фоне аномально жаркой погоды.

Короткая ссылка на эту страницу: