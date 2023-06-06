Дипломаты из Европейского союза и США прибыли в столицу Косова для переговоров. Так они пытаются снизить..

Дипломаты от ЕС и США прибыли в Косово для переговоров

Дипломаты из Европейского союза и США прибыли в столицу Косова для переговоров. Так они пытаются снизить напряжённость между Косово и Сербией, которая накалилась на прошлой неделе в северном косовском регионе после выборов.

Переговорщик от ЕС Мирослав Лайчак сказал, что представил от имени международного сообщества три предложения. Первое – деэскалация ситуации на местах. Второе – быстрые внеочередные выборы на севере Косова. И третье – возврат к диалогу и нормализации отношений между странами.

[Мирослав Лайчак, посланник ЕС]:

«У нас были длинные, откровенные и сложные обсуждения с премьер-министром (Курти) по этим пунктам. И пока это всё, что мы можем сказать. Наша миссия только началась. Мы будем продолжать переговоры».

Дипломат по Западным Балканам Габриэль Эскобар отметил, что приехал в Приштину, чтобы поддержать Косово.

[Габриэль Эскобар, дипломат по Западным Балканам]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Политический кризис, переросший в насилие на севере Косово, усилился после того, как на выборах в городские администрации победили албанские кандидаты. При этом в регионе большинство населения – этнические сербы. Они не признают власть Косово и бойкотировали апрельские выборы.

Когда же победившие кандидаты попытались войти в администрации в первый рабочий день, сербы устроили массовые протесты, забаррикадировав входы.

Косово направило на место полицейских. Также в разгоне демонстрантов участвовали миротворческие силы НАТО. В результате стычек пострадали 30 военнослужащих, а также более 50 сербских протестующих.

Альянс сообщил в понедельник, что в Косово начали прибывать подкрепления для миротворческих сил НАТО. Сюда дополнительно направили 700 миротворцев, усилив контингент численностью 4000 человек.

Между тем, дипломаты от ЕС и США после Косово намерены отправиться на переговоры в Сербию.

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