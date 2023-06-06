Как подружились котёнок и лабрадор

Морган Вебб шла по дороге и услышала мяуканье в кустах. Подойдя ближе, она увидела бездомного котёнка. Было уже прохладно, кошки-мамы рядом не оказалось.

Морган взяла котёнка на руки. Он был ещё совсем маленький и без опеки мог погибнуть. Женщина решила забрать его домой. У двери её встретил 12-летний пёс Пакстон. Он обнюхал нового жильца. Сначала Морган искупала Полли (так назвали котёнка), а потом дала ему молока из бутылочки. Несколько капель молока попали на спину Полли. Пёс слизнул капли с шерсти котёнка, и с этой минуты они стали неразлучны.



У Полли обнаружили проблемы со зрением. Пёс вылизывал котёнку глаза и всегда был рядом. Полли тоже привязалась к другу. Когда она одна сидела в комнате, услышав шаги Пакстона, бросалась ему навстречу. Полли ходила за псом по пятам.



Морган рассказала, что у неё три кошки. Они любят играть с Пакстоном. Но дружба Пакстона и Полли больше всего согревает сердце. «Они вызывают у нас улыбки и смех. У них трогательные отношения», – рассказала Морган.



Постепенно Полли начала видеть лучше. Она стала очень игривой. По словам Морган, пёс считает Полли младшей сестрой, с которой нужно мириться.

