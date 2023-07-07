Кошки вместе воспитывают котят

Двух кошек Пикл и Олив нашли на улице в американском штате Теннесси и привезли в приют. Оказалось, что обе ждут потомство.



Кошки тянулись друг к другу, поэтому их поселили вместе. Сначала они вели себя беспокойно. Но находясь рядом, они быстрее адаптировались к новым условиям. Волонтёр по имени Кики заботилась о них. Сначала кошки с осторожностью подходили к Кики, но со временем стали ей доверять.





Вскоре Пикл родила шестерых котят. Выжили пятеро. Олив заботилась о малышах, как о собственных. А когда котят хотели взвесить, она бросилась их защищать.





Спустя неделю Олив родила двух детёнышей. Котята из двух помётов растут вместе. Обе мамы следят за ними и помогают друг другу. Когда одна присматривает, другая может поспать.

