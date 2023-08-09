В приют для женщин, пострадавших от домашнего насилия, теперь можно взять кошку или собаку

Американка Стаси Алонсо работала в правлении приюта для женщин пострадавших от домашнего насилия. Она узнала, что некоторые женщины готовы вернуться в неблагоприятную среду домой, лишь бы не расставаться с домашним питомцем.

Алонсо узнала, что большинство приютов в США не разрешают женщинам брать с собой собак и кошек. Только 10% приютов предоставляют что-то подобное услуге по содержанию домашних животных.



Такая ситуация вдохновила Алонсо на создание собственного приюта для решения этой проблемы. В 2007 году она основала в Лас-Вегасе приют для домашних животных под названием Noah’s Animal House, и он работает до сих пор. Этот приют построили специально для питомцев женщин, пострадавших от домашнего насилия. О животных заботятся волонтёры.



«Прибывшие регистрируются в женском приюте, а их питомцы живут по соседству в приюте «Ной»», – рассказала Алонсо. В приюте для животных Noah’s Animal House есть «комнаты для объятий». Там женщины могут провести время с питомцами в спокойной обстановке.



«Когда женщины входит в комнату, у них на лицах беспокойство, но видя своего питомца, они успокаиваются. Наблюдая всё это, понимаешь, как целительно общение с четвероногим другом», – рассказала Алонсо.

Некоторые женщины приезжают в этот приют из других штатов для того, чтобы быть рядом со своим питомцем. Например, Дженнифер добиралась до него со своим котом четыре дня на автобусе.

«Мой обидчик сказал мне, что если я уйду, то не выживу. В моей голове крутилась эта мысль. Мне нужно было от неё избавиться, – рассказала Дженнифер. – Мой кот помогает мне в этом. Он даёт мне уверенность в том, что я нужна и меня любят».

Алонсо открыла ещё один филиал «Ной» в городе Рино рядом с приютом для женщин.