Молодые панды в Московском зоопарке впервые встретились

В Московском зоопарке надеются на новую романтическую историю. Впервые встретились молодые панды самка Диндин и самец..
Дата загрузки: 2023-07-21
[Светлана Акулова, директор Московского зоопарка]:
«Наши большие панды Диндин и Жуи достигли половой зрелости. Всё время, пока панды находятся в Московском зоопарке, за ними ведутся наблюдения нашими специалистами московского зоопарка, а также китайскими партнёрами. Ежедневно проводятся анализы, ведётся мониторинг физиологических и поведенческие изменений. И в результате полученных данных было принято решение о соединении Диндин и Жуи».
Сначала панды познакомились друг с другом через решётку. Животные не проявили агрессии, и их поместили в один вольер.
[Светлана Акулова, директор Московского зоопарка]:
«Особенность размножения больших панд в том, что самка может забеременеть всего лишь в течение нескольких дней в году. Чтобы воспользоваться этим коротким сроком овуляции, панд соединяли четыре раза в течение трёх дней. При этом мы следили за тем, чтобы интерес всегда был взаимным».
По мнению специалистов, первая попытка спаривания прошла успешно, но это только первый шаг.
[Светлана Акулова, директор Московского зоопарка]:
«Даже успешные попытки спаривания не гарантируют наступления беременности. Диндин и Жуи – очень молодые панды. Вполне возможно, что с первого раза у них не получилось. Но мы будем наблюдать за Диндин и проводить мониторинг».
Диндин и Жуи живут в Московском зоопарке четвёртый год. Если появится потомство, то согласно правилам, оно по умолчанию будет принадлежать Китаю.
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