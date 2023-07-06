Российская валюта снова ощутимо подешевела. Курс доллара превысил отметку в 92 рубля, а курс евро достиг..

Курс рубля снизился по отношению к доллару и евро до уровня марта 2022 года

Российская валюта снова ощутимо подешевела. Курс доллара превысил отметку в 92 рубля, а курс евро достиг 100 рублей. Такое произошло впервые за последние 15 месяцев.

В Центробанке России падение рубля объясняют тем, что в этом году изменился торговый баланс. Объём экспорта снизился, а, следовательно, иностранной валюты стало поступать меньше.

Эксперты считают, что на курс национальной валюты также повлияли сложная геополитическая обстановка, санкции, необходимость параллельного импорта и снижение цены на нефть.

Сейчас рубль считается одной из самых слабых валют в мире.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

[Олег, житель Санкт-Петербурга]:

«Товары, которые ввозятся из некоего зарубежья – ближнего или дальнего, – они подорожали. К сожалению, для населения тоже». [Ираклий, житель Санкт-Петербурга]:

«Моё мнение, что это надолго. Но я к этому спокойно отношусь. Жизнь просто становится дороже. Вот и всё». [Карен, житель Москвы]:

«Некоторые категории товаров, особенно импортные, увеличиваются в цене, потому что санкции всё-таки имеют своё действие, и приходится закупать товары через параллельный импорт. Соответственно это отражается на привычном образе жизни». [Галина, жительница Москвы]:

«Конечно, всё это ощущается – ценовая категория. Заходишь в магазин, цены поднимаются. Не радует. Хочется, чтобы стабильно было».

Некоторые специалисты считают, что Центробанк России в ближайшем будущем повысит ключевую ставку, и это поможет укрепить рубль. А по мнению других экспертов, даже несмотря на это, курс национальной валюты продолжит падать.

Короткая ссылка на эту страницу: