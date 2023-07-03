Вода у британского побережья становится рекордно тёплой

До 18 градусов потеплела вода в гавани Плимута в Англии. Это на четыре градуса выше обычного..

До 18 градусов потеплела вода в гавани Плимута в Англии. Это на четыре градуса выше обычного показателя. Людям плавать в такой воде комфортнее, чем в холодной. Но вот морским обитателям приходится трудно. Они к таким условиям не приспособлены.

В этом году температура поверхности воды в Северной Атлантике бьёт рекорды. А май в этом регионе стал самым жарким за последние 170 лет.

[Дэн Смейл, эколог]:

«Изменение климата и потепление океана – настоящий стресс для морской флоры и фауны. Но я думал, это произойдёт через десятилетия, а не сейчас. И если температура превысит 20-22 градуса, то это может повредить местным морским животным и растениям».

Учёные говорят, что на потепление воды в мировом океане влияет климатический феномен Эль-Ниньо. Это эпизодическое колебание температуры поверхностного слоя воды. Фазы могут длиться от года до восьми лет.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Между тем британские исследователи измеряют температуру воды и на разных глубинах. Это помогает составить более полную картину.

Роль океана в природе очень важна. Он поглощает почти треть углекислого газа, попадающего в атмосферу.

[Стив Уиддикомб, сотрудник Плимутской морской лаборатории]:

«Мы все знаем, что тёплая газировка не очень-то газированная. Дело в том, что холодная жидкость удерживает больше газа. Так и океан. Нагреваясь, он удерживает меньше газа».

Специалисты также отмечают, что в Ла-Манше появляется больше видов морских обитателей, которые обычно встречаются в Средиземном море.

Короткая ссылка на эту страницу: