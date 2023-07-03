Вода у британского побережья становится рекордно тёплой

До 18 градусов потеплела вода в гавани Плимута в Англии. Это на четыре градуса выше обычного..
Дата загрузки: 2023-07-03
В этом году температура поверхности воды в Северной Атлантике бьёт рекорды. А май в этом регионе стал самым жарким за последние 170 лет.
[Дэн Смейл, эколог]:
«Изменение климата и потепление океана – настоящий стресс для морской флоры и фауны. Но я думал, это произойдёт через десятилетия, а не сейчас. И если температура превысит 20-22 градуса, то это может повредить местным морским животным и растениям».
Учёные говорят, что на потепление воды в мировом океане влияет климатический феномен Эль-Ниньо. Это эпизодическое колебание температуры поверхностного слоя воды. Фазы могут длиться от года до восьми лет.
Между тем британские исследователи измеряют температуру воды и на разных глубинах. Это помогает составить более полную картину.
Роль океана в природе очень важна. Он поглощает почти треть углекислого газа, попадающего в атмосферу.
[Стив Уиддикомб, сотрудник Плимутской морской лаборатории]:
«Мы все знаем, что тёплая газировка не очень-то газированная. Дело в том, что холодная жидкость удерживает больше газа. Так и океан. Нагреваясь, он удерживает меньше газа».
Специалисты также отмечают, что в Ла-Манше появляется больше видов морских обитателей, которые обычно встречаются в Средиземном море.
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