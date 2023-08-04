Кубинское песо продолжает обваливаться, а полки магазинов пустеют

Курс кубинского песо на чёрном рынке упал до рекордных 230 к одному. А за последний год..

Курс кубинского песо на чёрном рынке упал до рекордных 230 к одному. А за последний год его стоимость сократилась вдвое. На фоне этого потребители сталкиваются с растущей инфляцией и тотальным дефицитом товаров. Так, в супермаркетах на Кубе теперь всё чаще можно встретить пустые полки.

Официальный курс, установленный властями, составляет 120 песо за доллар. Однако по нему мало что можно обменять. В основном все пользуются услугами незаконных уличных обменников, деятельность которых пока пресечь не могут.

[Соня Нуньес, местная жительница]:

«На улице курс доллара продолжает расти и расти. Мы пытаемся снять деньги, чтобы купить три доллара, а за них приобрести моющее средство, томатный суп. Доллар очень вырос. Это ужасно, и это по нам больно бьёт».

Власти в основном винят в кризисе санкции США и пандемию.

[Алехандро Хиль, министр экономики Кубы]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Это превращается в сложнейшую проблему, потому что день за днём снижается покупательная способность и зарплаты. И это уменьшает роль, которую должна играть национальная валюта. В итоге создаются стимулы для долларизации».

Однако экономисты отмечают медленный темп рыночных реформ и падение внутреннего производства.

[Берт Хоффманн, политический эксперт]:

«В политическом плане растущее социальное неравенство наносит удар по легитимности социалистических властей. С экономической точки зрения падение кубинской валюты отражает медленный коллапс производственной экономики острова».

Зарплаты на Кубе редко превышают 5000 песо в месяц. Это 20 долларов по текущему обменному курсу. При этом стоимость многих товаров, импортируемых в долларах, также стремительно растёт.

По оценкам экспертов, 40% 11-миллионного населения Кубы полностью зависят от песо и не имеют доступа к долларам.

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