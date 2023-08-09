Падение уровня воды в Рейне – удар по экономике Германии

С тех пор как Марко Хехер принял от отца управление средневековым замком Райнштайн на берегу реки..

С тех пор как Марко Хехер принял от отца управление средневековым замком Райнштайн на берегу реки Рейн, он столкнулся с рядом проблем. Это глобальная пандемия, взрывной рост цен на энергию и падение уровня воды в реке.

По словам Марко, инфраструктура региона рушится. В 2022 году две судоходные компании, которые доставляют в замок треть его гостей, частично прекратили рейсы из-за обмеления реки. В текущем сезоне он ожидает аналогичного сценария.

[Марко Хехер, менеджер замка Райнштайн]:

«В некоторых случаях корабли получали повреждения, ударяясь о дно возле причала. В этом году, к сожалению, будет то же самое, если ситуация значительно не изменится. Сезон низкой воды только начинается. Уровень Рейна опускается до минимума обычно в начале осени».

Климатологи говорят, что засуха продолжается уже несколько лет.

[Карстен Брандт, климатолог]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «В основном, ритм такой: зимой идут дожди, наполняя водоёмы. А летом, когда приходит сильная жара и солнце, вода снова высыхает. Это типичный цикл для Европы. Но теперь он несколько лет нарушен. С 2018 года мы видим, что водохранилища больше не наполняются зимой».

Перепады уровня воды стали слишком большими. Теперь вместо перевозки грузов по реке компании переключаются на фуры или поезда.

[Ахим Шефер, шкипер]:

«Я много путешествовал по Дунаю. Мы всегда жаловались, что эта река зависит от дождя. Всегда нужно было следить за погодой. Раньше на Рейне такого не было. Рейн всегда питался ледниками и Боденским озером. Вода опускалась медленно. А тепеь Рейн – такая же дождевая река, как Дунай. Если нет дождей, то нет и воды, поскольку ледники исчезли».

В судоходском кооперативе говорят, что необходимо менять инфраструктуру. Например, строить причалы дальше от берега, чтобы суда могли разгружаться на большей глубине.

[Роберто Спранзи, менеджер судоходного кооператива DTG]:

«В прошлом некоторые вещи делали неправильно. Большие корабли становились всё больше и больше. Теперь в некоторых случаях они на могут маневрировать при таком уровне воды. Маленькие суда на самом деле могут ходить при самых низких уровнях».

Производители ископаемого топлива отмечают, что им будет сложно отказаться от речных перевозок и переключиться на железнодорожные.

[Барбара Хойер, вице-президент BASF]:

«Это очень сложно. С этой точки зрения, мы пытаемся использовать смешанный подход к транспортировке, но основным для доставки этого сырья для нас останется судоходство».

Река протяжённостью 1230 километров – транспортная артерия для 80% внутренних перевозок. Она играет критически важную роль для немецкой экономики.

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