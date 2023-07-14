Это впечатляющее, но опасное извержение происходит в необитаемой долине недалеко от горы Литли-Хрутур в Исландии. Потоки..

Туристов предупреждают не приближаться к извергающемуся вулкану в Исландии

Это впечатляющее, но опасное извержение происходит в необитаемой долине недалеко от горы Литли-Хрутур в Исландии.

Потоки оранжевой лавы и облака газов извергаются из разлома длиной около 900 метров.

По данным метеорологического бюро Исландии, вулкан Фаградальсфьялл начал извергаться в понедельник после повышенной сейсмической активности. Он находится примерно в 30 километрах от столицы Рейкьявика.

Вулкан привлекает сотни людей, которые хотят увидеть яркое зрелище. Впрочем, власти Исландии предупреждают их держаться подальше от трещины, из которой в атмосферу также попадают ядовитые газы.

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Фаградальсфьялл извергался в 2021 и 2022 годах, не причинив ущерба и не помешав полётам, несмотря на то, что находится недалеко от международного аэропорта.

Метеорологи говорят, что это извержение изначально было более взрывоопасным, чем два предыдущих. Но теперь они считают, что трещина и объём извержения уменьшились.

Извержение 2021 года продолжалось несколько месяцев. Всё это время из кратера вытекали впечатляющие потоки лавы. Тогда здесь собирались сотни людей. Теперь ситуация повторяется.

[Тораринн Йонссон, фотограф]:

«Я здесь, чтобы сфотографировать это впечатляющее извержение. Это очень увлекательно и интересно. Это моё четвёртое или пятое извержение. И каждый раз я очарован». [Джорджио Кодиас, итальянский гид]:

«Я вижу такое уже в третий раз, и каждый раз мне нравится ещё больше. Вскоре я приеду в качестве гида с туристами. А сейчас я пришёл один, чтобы посмотреть, насколько здесь опасно. Но это просто потрясающе».

В Исландии извержения происходит в среднем каждые четыре-пять лет. Самым разрушительным за последнее время было извержение вулкана Эйяфьядлайёкюдль в 2010 году, которое выбросило в атмосферу огромные облака пепла и привело к закрытию воздушного пространства над Европой.

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