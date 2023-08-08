Дроблёный лёд с сиропом помогает японцам охладиться в жару

Аномальная жара не уходит из Японии. В Токио местные жители и туристы стараются охладиться. Во многих..

[гостья кафе]:

«В последнее время очень жарко. Меня привлекло это кафе, когда я увидела его в социальной сети. Десерт очень вкусный. Казалось, что ем настоящую клубнику».

Аномальная жара не уходит из Японии. В Токио местные жители и туристы стараются охладиться. Во многих кафе подают десерты из дроблёного льда с добавлением сладкого сиропа. В Японии их называют «какигори».

Лёд для какигори дробят вручную либо в специальной машине. Получается примерно такая же структура, как у свежевыпавшего снега. В итоге сиропом пропитывается весь десерт. Добавки бывают разного вкуса. Самые популярные – клубничный, вишнёвый, лимонный и виноградный.

[гость кафе]:

«Мы приехали из Киото. Там тоже очень жарко, но здесь ещё жарче. Мои дочери нашли этот магазин через социальную сеть. Мы здесь поели и освежились. Всё было вкусно».

Считается, что какигори стали делать ещё в период Хэйан, который длился с конца VIII по конец XII века. «Хэйан» означает мир или спокойствие. В ту эпоху аристократы летом любили есть тонко нарезанный ножом лёд, политый сладким сиропом.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

В XIX веке десерт обрёл широкую популярность. В Японии теперь даже есть День какигори. Его празднуют 25 июля.

Короткая ссылка на эту страницу: