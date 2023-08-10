Столица Индонезии заняла первое место в списке городов с самым грязным воздухом

Столица Индонезии Джакарта возглавила список самых загрязнённых городов мира по качеству воздуха. Рейтинг составляет швейцарская компания IQAir.

По данным исследователей, в Джакарте с населением в 10 миллионов человек почти каждый день регистрируют нездоровый уровень загрязнения воздуха. Хотя город не каждый день занимает первое место в списке, график показывает, что с мая он неизменно входил в первую десятку.

Жители Джакарты уже давно жалуются на токсичный воздух из-за постоянного движения транспорта, промышленного дыма и угольных электростанций.

[житель Джакарты]:

«Текущая ситуация очень тревожная. Многие мои друзья в офисе заболели и кашляют». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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«Кажется, что со временем только хуже, особенно учитывая большое количество машин, пробки, дым. Иногда смог выглядит как туман, иногда кажется, что облачно, но на самом деле нет».

В 2021 году несколько жителей столицы подали и выиграли гражданские иски, которые потребовали от правительства принять меры.

Суд постановил, что президент Джоко Видодо должен установить национальные стандарты качества воздуха для защиты здоровья людей, а министр здравоохранения и губернатор Джакарты должны разработать стратегии по борьбе с загрязнением воздуха.

Тем не менее, Натан Рустанди, соучредитель приложения для контроля качества воздуха Nafas Indonesia, говорит, что уровень загрязнения продолжает расти.

[Натан Рустанди, сооснователь Nafas Indonesia]:

«Влияет много факторов. Первый – автомобили. К сожалению, наши стандарты выбросов по-прежнему низкие. Второй – промышленность: дым от фабрик, дым от угольных станций».

По официальным данным, только в этом году от грязного воздуха в Джакарте скончалось почти 8 тысяч человек.

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