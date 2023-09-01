Последствия урагана «Идалия»: житель Флориды показал разрушенную креветочную ферму

Фермер, выращивающий креветки близ Хорсшу-Бич во Флориде, показывает разрушенный бизнес, основанный ещё его дедом. Такие разрушения..
Дата загрузки: 2023-09-01
По словам Остина Эллисона, стихия сметала всё на своём пути. При этом деньги не помогут восстановить воспоминания, которые создавались десятилетиями.
Ураган «Идалия» разрушил дом, в котором жил покойный дедушка Остина, повредил семейную лодку, а также уничтожил здание, в котором семья обрабатывала креветки.
[Остин Эллисон, житель Хорсшу-Бич]:
«Однажды, когда надвигался ураган столетия, мой дедушка сказал нам с отцом, что это худшая буря, но когда-то случится та, которая окажется сильнее. Дедушка и бабушка уже умерли. И я бы не хотел, чтобы дедушка это видел».
Следуя по стопам своего деда и отца, Остин планировал передать бизнес своим детям. Теперь говорит, что будет вынужден уйти, поскольку его креветочная ферма не была застрахована, и он не может заплатить за её восстановление.
[Остин Эллисон, житель Хорсшу-Бич]:
«Это было душераздирающе. Я сильно плакал. Слава Богу, никто не умер».
Ураган «Идалия» третьей категории обрушился на побережье Флориды в среду утром. Скорость ветра превышала 200 километров в час. Он принёс в штат проливные дожди и штормовые волны.
Миллионы жителей штата эвакуировались, а авиакомпании отменили более 850 рейсов.
Ожидается, что на побережье Мексиканского залива во Флориде, в юго-восточной Джорджии и восточных районах Северной и Южной Каролины выпадет до 20 сантиметров осадков. В отдельных районах – до 30.
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