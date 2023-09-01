Последствия урагана «Идалия»: житель Флориды показал разрушенную креветочную ферму

Фермер, выращивающий креветки близ Хорсшу-Бич во Флориде, показывает разрушенный бизнес, основанный ещё его дедом. Такие разрушения..

Фермер, выращивающий креветки близ Хорсшу-Бич во Флориде, показывает разрушенный бизнес, основанный ещё его дедом. Такие разрушения принёс ураган «Идалия».

По словам Остина Эллисона, стихия сметала всё на своём пути. При этом деньги не помогут восстановить воспоминания, которые создавались десятилетиями.

Ураган «Идалия» разрушил дом, в котором жил покойный дедушка Остина, повредил семейную лодку, а также уничтожил здание, в котором семья обрабатывала креветки.

[Остин Эллисон, житель Хорсшу-Бич]:

«Однажды, когда надвигался ураган столетия, мой дедушка сказал нам с отцом, что это худшая буря, но когда-то случится та, которая окажется сильнее. Дедушка и бабушка уже умерли. И я бы не хотел, чтобы дедушка это видел».

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Следуя по стопам своего деда и отца, Остин планировал передать бизнес своим детям. Теперь говорит, что будет вынужден уйти, поскольку его креветочная ферма не была застрахована, и он не может заплатить за её восстановление.

[Остин Эллисон, житель Хорсшу-Бич]:

«Это было душераздирающе. Я сильно плакал. Слава Богу, никто не умер».

Ураган «Идалия» третьей категории обрушился на побережье Флориды в среду утром. Скорость ветра превышала 200 километров в час. Он принёс в штат проливные дожди и штормовые волны.

Миллионы жителей штата эвакуировались, а авиакомпании отменили более 850 рейсов.

Ожидается, что на побережье Мексиканского залива во Флориде, в юго-восточной Джорджии и восточных районах Северной и Южной Каролины выпадет до 20 сантиметров осадков. В отдельных районах – до 30.

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