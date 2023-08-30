Наводнения и оползни обрушились на север Италии из-за непогоды. Внезапные наводнения случились в том числе в..
Дата загрузки: 2023-08-30
Наводнения и оползни обрушились на север Италии из-за непогоды.
Внезапные наводнения случились в том числе в городах Генуя и Сондрио, а в Блевио в провинции Комо сошёл оползень.
По мере приближения шторма к озеру Комо перекрыли все ведущие к нему дороги.
В Венецианской лагуне были вынуждены поднять защитные барьеры, чтобы город не затопило паводком.
Спасателям поступило более сотни вызовов. Более половины из них – в провинции Комо.
О пострадавших и погибших сообщений не поступало.
Власти сообщили, что в пострадавших районах начались работы по уборке. Причём в некоторых областях, в том числе в Пьемонте и Ломбардии, предупреждения о риске новых наводнений оставили в силе.
По данным метеорологов непогода в ряде регионов сохранится. Она будет сопровождаться сильными грозами, ветром и градом.
Сильные ливни также вызвали наводнения в регионе Тироль на западе Австрии. Там реки вышли из берегов, приведя к эвакуации населения.
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