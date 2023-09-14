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Второй за неделю: на Бразилию обрушился ещё один циклон

Второй за неделю: на Бразилию обрушился ещё один циклон

Второй внетропический циклон за неделю обрушился на юг Бразилии. Снова страдает штат Риу-Гранди-ду-Сул. Это кадры из..

Дата загрузки: 2023-09-14

Второй за неделю: на Бразилию обрушился ещё один циклон
Второй внетропический циклон за неделю обрушился на юг Бразилии. Снова страдает штат Риу-Гранди-ду-Сул.

Это кадры из муниципалитета Эстею, который находится недалеко от столицы штата, города Порту-Алегри.

Первый циклон неделю назад вызвал в регионе наводнения и оползни, оставив после себя более 40 погибших.

Новый циклон снова принёс дожди. Местные жители жалуются на бездействие властей.

[местный житель]:
«Это позор. Такое происходит не в первые, но никому нет дела. Никто не принимает никаких мер, чтобы улучшить положение. Просто стыдоба».

[местный житель]:
«Мы переживаем – уже было много дождей и будет ещё. Ситуация уже плохая и может стать ещё хуже».

Метеорологи прогнозируют новые внетропические циклоны, которые могут принести до 150 миллиметров осадков. В районе Порту-Алегри обещают до 100 миллиметров.
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