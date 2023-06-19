Бывшего первого министра правительства Шотландии арестовали на несколько часов

Бывший первый министр правительства Шотландии Никола Стерджен заявила, что не совершала никаких правонарушений. Этому предшествовал её..
Дата загрузки: 2023-06-20
В центре скандала уже несколько лет находится финансовая деятельность Шотландской национальной партии, которую возглавляла Стерджен.
Прокуратура пытается выяснить, на что потратили более 600 тысяч фунтов стерлингов, собранных с 2017 по 20-й год на проведение очередного референдума о независимости. Голосование так и не состоялось, но деньги куда-то пропали.
[Никола Стерджен, экс-глава правительства Шотландии]:
«Я уверена, что не сделала ничего плохого. Я намерена вернуться в парламент в начале недели. Тогда я смогу ответить на все вопросы, правда, с определёнными ограничениями».
Стерджен стала главой правительства Шотландии в 2014 году. В последующие годы она занимала центральное место в политике своего региона, превратившись в символ борьбы за независимость.
После ареста её допрашивали несколько часов, а затем отпустили без предъявления обвинений. Также в рамках расследования задержали и отпустили без обвинений её супруга Питера Мюррелла, который занимал пост исполнительного директора её партии с 1999 года.
Он, как и его супруга, подал в отставку в марте этого года.
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