Бывшего первого министра правительства Шотландии арестовали на несколько часов

Бывший первый министр правительства Шотландии Никола Стерджен заявила, что не совершала никаких правонарушений. Этому предшествовал её..

Бывший первый министр правительства Шотландии Никола Стерджен заявила, что не совершала никаких правонарушений. Этому предшествовал её краткосрочный арест. В воскресенье полиция задержала политика на несколько часов в рамках расследования дела о коррупции.

В центре скандала уже несколько лет находится финансовая деятельность Шотландской национальной партии, которую возглавляла Стерджен.

Прокуратура пытается выяснить, на что потратили более 600 тысяч фунтов стерлингов, собранных с 2017 по 20-й год на проведение очередного референдума о независимости. Голосование так и не состоялось, но деньги куда-то пропали.

[Никола Стерджен, экс-глава правительства Шотландии]:

«Я уверена, что не сделала ничего плохого. Я намерена вернуться в парламент в начале недели. Тогда я смогу ответить на все вопросы, правда, с определёнными ограничениями».

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Стерджен стала главой правительства Шотландии в 2014 году. В последующие годы она занимала центральное место в политике своего региона, превратившись в символ борьбы за независимость.

После ареста её допрашивали несколько часов, а затем отпустили без предъявления обвинений. Также в рамках расследования задержали и отпустили без обвинений её супруга Питера Мюррелла, который занимал пост исполнительного директора её партии с 1999 года.

Он, как и его супруга, подал в отставку в марте этого года.

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