Разрушительное наводнение в канадской провинции Новая Шотландия. Бедствие вызвали ливни, каких в Атлантической Канаде не видели..

Сильнейшее за 40 лет наводнение обрушилось на Атлантическую Канаду

Разрушительное наводнение в канадской провинции Новая Шотландия. Бедствие вызвали ливни, каких в Атлантической Канаде не видели более 40 лет.

За сутки выпало более 25 сантиметров осадков. Обычно столько бывает за три месяца.

Продолжаются поиски четверых пропавших без вести. Среди них – двое детей.

[Джастин Трюдо, премьер-министр Канады]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Тысячи людей остались без света. А в городе Труро сильно повреждена железная дорога.

Рано утром в субботу на севере Новой Шотландии жителям предписали эвакуироваться из-за опасности прорыва дамбы на реке Сен-Круа. Но позже распоряжение отозвали.

По словам метеорологов, для столицы провинции – города Галифакс – это самый сильный дождь с 1971 года, когда на регион обрушился ураган Бет.

Власти говорят, ущерб будет очень большим.

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