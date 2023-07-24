Сильнейшее за 40 лет наводнение обрушилось на Атлантическую Канаду

Разрушительное наводнение в канадской провинции Новая Шотландия. Бедствие вызвали ливни, каких в Атлантической Канаде не видели..
Дата загрузки: 2023-07-25
Разрушительное наводнение в канадской провинции Новая Шотландия. Бедствие вызвали ливни, каких в Атлантической Канаде не видели более 40 лет.
За сутки выпало более 25 сантиметров осадков. Обычно столько бывает за три месяца.
Продолжаются поиски четверых пропавших без вести. Среди них – двое детей.
[Джастин Трюдо, премьер-министр Канады]:
«Все наши мысли – с семьями, которые переживают невероятно трудный момент, и мы будем рядом в это время, а также в трудные дни и недели уборки».
Тысячи людей остались без света. А в городе Труро сильно повреждена железная дорога.
Рано утром в субботу на севере Новой Шотландии жителям предписали эвакуироваться из-за опасности прорыва дамбы на реке Сен-Круа. Но позже распоряжение отозвали.
По словам метеорологов, для столицы провинции – города Галифакс – это самый сильный дождь с 1971 года, когда на регион обрушился ураган Бет.
Власти говорят, ущерб будет очень большим.
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