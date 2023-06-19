Робот помогает восстанавливать амазонские джунгли

Этот ловкий робот помогает восстанавливать дождевые леса Амазонии. Они настолько важны, что их называют лёгкими нашей..
Дата загрузки: 2023-06-20
Этот ловкий робот помогает восстанавливать дождевые леса Амазонии. Они настолько важны, что их называют лёгкими нашей планеты. Однако площадь джунглей в последние десятилетия стала намного меньше.
Тропический лес пострадал из-за сельского хозяйства и чрезмерной вырубки деревьев, в том числе нелегальной. В Перу для спасения джунглей запустили пилотный проект с участием двурукого робота YuMi шведско-швейцарского производства. Он питается от солнечной энергии.
Лесничим понадобилось три дня, чтобы перевести все детали «умного» устройства в питомник в глубине джунглей. Здесь робот сажает семена деревьев.
[Мохсин Казми, директор организации Junglekeepers]:
«Робот очень проворен. Он способен посадить много семян для питомника. Это освобождает наших смотрителей, и они могут выполнять другие задачи, связанные с самим проектом по восстановлению лесов».
За одно утро робот сажает 600 семян. Этого хватит на то, чтобы заполнить деревьями территорию, равную двум футбольным полям.
В проекте также участвуют местные жители и бывшие нелегальные лесорубы. Они помогают лесничим сажать молодые деревья.
[Хуан Хулио Дюран Торрес, бывший нелегальный лесоруб]:
«Шахтёры и лесорубы пользуются передовыми технологиями и уничтожают много деревьев. Но если робот поможет сажать семена, и местные жители будут участвовать в проекте и изучать технологии, то это станет нашим совместным ответом. Думаю, это хорошо».
[Деннис дель Кастильо Торрес, эксперт по лесам Амазонии]:
«Я убеждён, что леса Амазонии можно спасти. И мы все должны работать вместе».
Амазонские джунгли – самый крупный тропический лес в мире. Он занимает пять с половиной миллионов квадратных километров. Это половина общей площади оставшихся на планете тропических лесов.
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