Робот помогает восстанавливать амазонские джунгли

Этот ловкий робот помогает восстанавливать дождевые леса Амазонии. Они настолько важны, что их называют лёгкими нашей..

Этот ловкий робот помогает восстанавливать дождевые леса Амазонии. Они настолько важны, что их называют лёгкими нашей планеты. Однако площадь джунглей в последние десятилетия стала намного меньше.

Тропический лес пострадал из-за сельского хозяйства и чрезмерной вырубки деревьев, в том числе нелегальной. В Перу для спасения джунглей запустили пилотный проект с участием двурукого робота YuMi шведско-швейцарского производства. Он питается от солнечной энергии.

Лесничим понадобилось три дня, чтобы перевести все детали «умного» устройства в питомник в глубине джунглей. Здесь робот сажает семена деревьев.

[Мохсин Казми, директор организации Junglekeepers]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Робот очень проворен. Он способен посадить много семян для питомника. Это освобождает наших смотрителей, и они могут выполнять другие задачи, связанные с самим проектом по восстановлению лесов».

За одно утро робот сажает 600 семян. Этого хватит на то, чтобы заполнить деревьями территорию, равную двум футбольным полям.

В проекте также участвуют местные жители и бывшие нелегальные лесорубы. Они помогают лесничим сажать молодые деревья.

[Хуан Хулио Дюран Торрес, бывший нелегальный лесоруб]:

«Шахтёры и лесорубы пользуются передовыми технологиями и уничтожают много деревьев. Но если робот поможет сажать семена, и местные жители будут участвовать в проекте и изучать технологии, то это станет нашим совместным ответом. Думаю, это хорошо». [Деннис дель Кастильо Торрес, эксперт по лесам Амазонии]:

«Я убеждён, что леса Амазонии можно спасти. И мы все должны работать вместе».

Амазонские джунгли – самый крупный тропический лес в мире. Он занимает пять с половиной миллионов квадратных километров. Это половина общей площади оставшихся на планете тропических лесов.

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