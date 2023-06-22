Антарктида – красивый и загадочный континент. Он на 40% больше Европы, но из-за низких температур и..

Британская антарктическая служба показала свои технологии в честь своего 60-летия

Антарктида – красивый и загадочный континент. Он на 40% больше Европы, но из-за низких температур и неблагоприятных условий в летние месяцы здесь проживает всего несколько тысяч учёных-исследователей.

При этом Антарктика жизненно важна для выживания планеты. Здесь в замороженном виде находится около 70% мировых запасов пресной воды. Если они растают, то уровень мирового океана значительно повысится.

Именно по этой причине многие учёные прибыли на континент для изучения последствий изменения климата.

Здесь, в главном офисе Британской антарктической службы в Кембридже, работает большая команда самых разных специалистов.

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Некоторые изучают пробы льда, взятые в Антарктиде, чтобы исследовать крошечные пузырьки газа внутри. Они оставались внутри тысячи лет.

[Джейн Фрэнсис, директор Британской антарктической службы]:

«В этом году Британской антарктической службе исполняется 60 лет. За это время многое было достигнуто, также многое изменилось. Вначале всё сводилась к простому исследованию и созданию карт. Мы также провели много долгосрочных наблюдений. Например, озоновую дыру открыли на основе огромного набора данных».

Условия работы в Антарктиде тяжёлые. Исследователи противостоят низким температурам и сильным ветрам. Но именно там можно понять, как влияет человек на окружающую среду.

В течение 60 лет арктическая служба изучает Антарктиду со своих пяти постоянных исследовательских баз на континенте.

В Кембридже показывают, какие технологии задействуют для исследований.

Этот гигантский трактор был оборудован для очистки длинных взлётно-посадочных полос от снега. Также можно увидеть множество автономных дронов, которые помогают проводить исследования безопасно и удалённо. Благодаря им учёным больше не нужно подолгу жить в Антарктиде. Исследования можно вести не выходя из дома.

[Наташа Лукас, океанограф]:

«Они могут измерять температуру и солёность, изучать подводные слои, использовать эхолоты, чтобы наблюдать за крилем или океанскими течениями».

Одним из ключевых направлений исследований остаётся ледник Туэйтса, который иногда называют ледником Судного дня. Размером с Великобританию, он вместе с остальным западно-антарктическим ледяным щитом поддерживает огромные массивы льда. Он также самый быстро меняющийся ледник, поскольку под ним проходят более тёплые океанические течения.

От его таяния может зависеть до миллиарда людей в мире, живущих в прибрежных районах.

По прогнозам учёных, ледник растает не позднее, чем через 100 лет. Это может привести к повышению уровня мирового океана на несколько метров. В итоге штаб-квартира Британской антарктической службы может, например, внезапно оказаться на берегу моря.

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