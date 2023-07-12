Легендарный дизайнер Джорджетто Джуджаро воссоздал забытый на 50 лет концепт-кар Pony Coupe

Этот концепт-кар мог стать первым спортивным автомобилем компании Hyundai. Но путь на конвейер ему преградил мировой..

[Джорджетто Джуджаро, автомобильный дизайнер]:

«Интересно и немного необычно воссоздавать концепт 50-летней давности».

Этот концепт-кар мог стать первым спортивным автомобилем компании Hyundai. Но путь на конвейер ему преградил мировой экономический кризис. Это случилось в 70-х. Теперь, спустя полвека, его возродил тот, кто его создал – итальянский автомобильный дизайнер Джорджетто Джуджаро. Забытый концепт носит имя Hyundai Pony Coupe.

Вернуть прототип к жизни попросило руководство компании Hyundai. Pony Coupe хоть и не стал серийным, но зато послужил источником вдохновения для создания легендарной DeLorean и футуристического концепта Hyundai N Vision 74.

[Джорджетто Джуджаро, автомобильный дизайнер]:

«Hyundai Pony Coupe родился в результате исследования, которое показало, что на основе таких популярных автомобилей, как седаны, можно создать продукт, который подарит больше наслаждения».

Pony Coupe был новаторским автомобилем своего времени. У него строгие геометрические формы и минималистический дизайн. Теперь он считается ретро-футуристической классикой.

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Джорджетто Джуджаро называет себя несостоявшимся художником. В юности был в шаге от поступления в художественную академию, но судьба распорядилась иначе. Он стал настоящим маэстро автомобильного дизайна.

Имя Джуджаро связано с такими именитыми брендами как Alfa Romeo, Bugatti, Ferrari, Maserati и Lamborghini. Он также отрисовывал экстерьер автомобилей для Audi, BMW и Mazda.

Итальянский мастер считает свою профессию искусством.

[Джорджетто Джуджаро, автомобильный дизайнер]:

«Промышленное производство также наполнено художественным содержанием, поскольку в нём есть та же магия, что и в работах великих художников».

В 1999 году Джуджаро получил престижный титул «Автомобильного дизайнера века». Скоро знаменитому итальянцу исполнится 85 лет.

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