Король Карл III и королева Камилла вооружились маскарадными масками и присоединились к защитникам природы и знаменитостям..

Карл III и Камилла побывали на Балу животных в Лондоне

Король Карл III и королева Камилла вооружились маскарадными масками и присоединились к защитникам природы и знаменитостям на Балу животных в Лондоне. Мероприятие посвящено 20-летию благотворительной организации Elephant Family. Одним из её основателей был Марк Шанд – покойный брат королевы.

Карл III и Камилла поддерживают работу организации. Они вручили две награды Elephant Family в знак признания вклада в сохранение дикой природы Азии.

Британский король, помимо защиты природы, также выступает за сохранение культуры и традиций коренных народов.

[король Карл III]:

«35 лет назад я размышлял о том, смогу ли создать проект, чтобы собрать как можно больше знаний коренных народов по всему миру. Но в те дни это никого не интересовало. Однако сейчас абсолютно необходимо обратиться ко всем этим знаниям и мудрости как к единственному способу восстановить равновесие и гармонию, которые так остро необходимы в этом мире, если мы хотим спасти планету».

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

На мероприятии присутствуют французский дизайнер обуви Кристиан Лубутен, актриса Кристин Скотт Томас, музыкант Брайан Мэй, актриса Гвендолин Кристи и другие знаменитости.

Звезда реалити-шоу Джемма Коллинз отметила большой вклад британских монархов в защиту природы.

[Джемма Коллинз, звезда реалити-шоу]:

«Именно поэтому король Карл III и Камилла близки моему сердцу. Я под большим впечатлением от той прекрасной работы, которую они делают для сохранения природы».

Бал животных организовали некоммерческие организации при поддержке короля и королевы. На мероприятии собирают средства на природоохранные проекты в Южной Азии.

Короткая ссылка на эту страницу: