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Карл III и Камилла побывали на Балу животных в Лондоне

Карл III и Камилла побывали на Балу животных в Лондоне

Король Карл III и королева Камилла вооружились маскарадными масками и присоединились к защитникам природы и знаменитостям..

Дата загрузки: 2023-06-29

Карл III и Камилла побывали на Балу животных в Лондоне
Король Карл III и королева Камилла вооружились маскарадными масками и присоединились к защитникам природы и знаменитостям на Балу животных в Лондоне. Мероприятие посвящено 20-летию благотворительной организации Elephant Family. Одним из её основателей был Марк Шанд – покойный брат королевы.

Карл III и Камилла поддерживают работу организации. Они вручили две награды Elephant Family в знак признания вклада в сохранение дикой природы Азии.

Британский король, помимо защиты природы, также выступает за сохранение культуры и традиций коренных народов.

[король Карл III]:
«35 лет назад я размышлял о том, смогу ли создать проект, чтобы собрать как можно больше знаний коренных народов по всему миру. Но в те дни это никого не интересовало. Однако сейчас абсолютно необходимо обратиться ко всем этим знаниям и мудрости как к единственному способу восстановить равновесие и гармонию, которые так остро необходимы в этом мире, если мы хотим спасти планету».

На мероприятии присутствуют французский дизайнер обуви Кристиан Лубутен, актриса Кристин Скотт Томас, музыкант Брайан Мэй, актриса Гвендолин Кристи и другие знаменитости.

Звезда реалити-шоу Джемма Коллинз отметила большой вклад британских монархов в защиту природы.

[Джемма Коллинз, звезда реалити-шоу]:
«Именно поэтому король Карл III и Камилла близки моему сердцу. Я под большим впечатлением от той прекрасной работы, которую они делают для сохранения природы».

Бал животных организовали некоммерческие организации при поддержке короля и королевы. На мероприятии собирают средства на природоохранные проекты в Южной Азии.
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