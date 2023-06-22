Огромные группы людей собрались по всей Индии в Международный день йоги. Занимались древней гимнастикой даже на..

Международный день йоги отметили тысячи людей по всему миру

[Раджнатх Сингх, министр обороны Индии]:

«Я очень рад, что сегодня, в Международный день йоги, у меня была возможность заниматься йогой со всеми вами на авианосце. Этот день отмечается с большим волнением не только в Индии, но и во всём мире».

Огромные группы людей собрались по всей Индии в Международный день йоги. Занимались древней гимнастикой даже на авианосце INS Vikrant. К участникам присоединился и министр обороны Индии Раджнатх Сингх.

А в западном городе Раджкот асаны демонстрировали в воде.

[Джиа Додия, участница занятий]:

«Люди обычно занимаются йогой на земле, но мы делали это в воде. Мы занимаемся аквааэробикой, но сегодня, в Международный день йоги, решили выполнить различные позы йоги, решили позаниматься йогой в воде».

В западном городе Ботад некоторые энтузиасты занимались йогой на лодках, а в Мумбаи – в пригородных поездах. Также военные практиковали упражнения у живописного озера в Гималаях.

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В центре города Райпур к празднованиям присоединились люди с инвалидностью.

Премьер-министр Индии, находящийся с визитом в США, также принял участие в Дне йоги в штаб-квартире ООН.

Отмечали праздник и на Таймс-сквер. Там собрались десятки энтузиастов.

[жительница Нью-Йорка]:

«Это так интересно. Действительно здорово просто делать такие плавные движения вместе с другими людьми, которых не знаешь. Это очень, очень здорово». [житель Нью-Йорка]:

«Йога стала частью моей жизни, и я всегда делал упражнения на растяжку, но сегодня летнее солнцестояние, так что это самый длинный день в году. Я люблю Нью-Йорк и йогу, и просто фантастика быть здесь». [жительница Японии]:

«В восторге. Это центр города, и мы здесь со всеми. Новый опыт. Это захватывающе».

Организация Объединённых Наций объявила 21 июня Международным днем йоги в 2014 году. Это предложил премьер-министр Индии.

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