Международный день йоги отметили тысячи людей по всему миру

Огромные группы людей собрались по всей Индии в Международный день йоги. Занимались древней гимнастикой даже на..
Дата загрузки: 2023-06-22
[Раджнатх Сингх, министр обороны Индии]:
«Я очень рад, что сегодня, в Международный день йоги, у меня была возможность заниматься йогой со всеми вами на авианосце. Этот день отмечается с большим волнением не только в Индии, но и во всём мире».
А в западном городе Раджкот асаны демонстрировали в воде.
[Джиа Додия, участница занятий]:
«Люди обычно занимаются йогой на земле, но мы делали это в воде. Мы занимаемся аквааэробикой, но сегодня, в Международный день йоги, решили выполнить различные позы йоги, решили позаниматься йогой в воде».
В западном городе Ботад некоторые энтузиасты занимались йогой на лодках, а в Мумбаи – в пригородных поездах. Также военные практиковали упражнения у живописного озера в Гималаях.
В центре города Райпур к празднованиям присоединились люди с инвалидностью.
Премьер-министр Индии, находящийся с визитом в США, также принял участие в Дне йоги в штаб-квартире ООН.
Отмечали праздник и на Таймс-сквер. Там собрались десятки энтузиастов.
[жительница Нью-Йорка]:
«Это так интересно. Действительно здорово просто делать такие плавные движения вместе с другими людьми, которых не знаешь. Это очень, очень здорово».
[житель Нью-Йорка]:
«Йога стала частью моей жизни, и я всегда делал упражнения на растяжку, но сегодня летнее солнцестояние, так что это самый длинный день в году. Я люблю Нью-Йорк и йогу, и просто фантастика быть здесь».
[жительница Японии]:
«В восторге. Это центр города, и мы здесь со всеми. Новый опыт. Это захватывающе».
Организация Объединённых Наций объявила 21 июня Международным днем йоги в 2014 году. Это предложил премьер-министр Индии.
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