Как мука из горошка поможет в борьбе с ожирением

Это не дегустация еды, а научное исследование. Катарина Петропулу и её ученица из Королевского колледжа Лондона..
Дата загрузки: 2023-06-23
В отличии от гладкого сорта, этот – более морщинистый в сухом виде. Но главное отличие скрывается внутри. Он содержит так называемый резистентный крахмал, который заставляет пищеварительную систему работать активнее, чтобы расщепить сахар.
Первые исследования показывают, что употребление в пищу муки из морщинистого гороха помогает нормализовать уровень глюкозы в крови.
Исследователи отмечают, что по вкусу и текстуре такая паста почти ничем не отличается от той, что приготовлена из цельнозерновой муки.
[Вэнань Чжан, участница исследований]:
«На вкус ощущается, что в таких макаронах много клетчатки. Вообще я очень чувствительна к ингредиентам еды. Чувствую, что здесь ингредиенты очень хорошие, органические».
Эксперты отмечают, что два сорта гороха – мозговой и гладкий – отличаются очень сильно.
[Клэр Домони, биохимик]:
«Тип крахмала в морщинистом горошке совершенно другой. То есть во время роста используются два разных типа».
Учёные говорят, что мука из горошка помогает уменьшить скачки сахара, которые способствуют развитию ожирения и диабета второго типа.
Они предлагают начать массовое производство такой еды, как хлеб и выпечка, именно из новой муки.
[Катарина Петропулу, исследователь]:
«У нас есть сложные углеводы, которые высвобождаются и перевариваются очень медленно и вызывают медленное высвобождение глюкозы и реакции инсулина. С другой стороны, у нас есть легкоусвояемые углеводы, а это плохие углеводы, которые приводят к ожирению и диабету».
Скоро в Лондоне пройдёт ежегодная научная ярмарка. В ней поучаствуют и эти исследователи. Так, Катарина Петропулу будет приветствовать гостей вместе с шеф-поваром, который покажет, насколько вкусна еда из мозгового горошка.
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