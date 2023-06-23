Это не дегустация еды, а научное исследование. Катарина Петропулу и её ученица из Королевского колледжа Лондона..

Как мука из горошка поможет в борьбе с ожирением

Это не дегустация еды, а научное исследование. Катарина Петропулу и её ученица из Королевского колледжа Лондона пробуют пасту из уникальной муки, которая поможет в борьбе с лишним весом и диабетом второго типа. Её производят из мозгового горошка.

В отличии от гладкого сорта, этот – более морщинистый в сухом виде. Но главное отличие скрывается внутри. Он содержит так называемый резистентный крахмал, который заставляет пищеварительную систему работать активнее, чтобы расщепить сахар.

Первые исследования показывают, что употребление в пищу муки из морщинистого гороха помогает нормализовать уровень глюкозы в крови.

Исследователи отмечают, что по вкусу и текстуре такая паста почти ничем не отличается от той, что приготовлена из цельнозерновой муки.

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[Вэнань Чжан, участница исследований]:

«На вкус ощущается, что в таких макаронах много клетчатки. Вообще я очень чувствительна к ингредиентам еды. Чувствую, что здесь ингредиенты очень хорошие, органические».

Эксперты отмечают, что два сорта гороха – мозговой и гладкий – отличаются очень сильно.

[Клэр Домони, биохимик]:

«Тип крахмала в морщинистом горошке совершенно другой. То есть во время роста используются два разных типа».

Учёные говорят, что мука из горошка помогает уменьшить скачки сахара, которые способствуют развитию ожирения и диабета второго типа.

Они предлагают начать массовое производство такой еды, как хлеб и выпечка, именно из новой муки.

[Катарина Петропулу, исследователь]:

«У нас есть сложные углеводы, которые высвобождаются и перевариваются очень медленно и вызывают медленное высвобождение глюкозы и реакции инсулина. С другой стороны, у нас есть легкоусвояемые углеводы, а это плохие углеводы, которые приводят к ожирению и диабету».

Скоро в Лондоне пройдёт ежегодная научная ярмарка. В ней поучаствуют и эти исследователи. Так, Катарина Петропулу будет приветствовать гостей вместе с шеф-поваром, который покажет, насколько вкусна еда из мозгового горошка.

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