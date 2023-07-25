На этой кухне готовят традиционные ближневосточные сладости симсимию и рахат-лукум, но по уникальному рецепту. Они абсолютно..

Традиционные десерты без сахара готовят в кондитерской на Западном берегу

На этой кухне готовят традиционные ближневосточные сладости симсимию и рахат-лукум, но по уникальному рецепту. Они абсолютно не содержат сахара.

Работает кондитерская в городе Наблус на Западном берегу реки Иордан, где можно найти много традиционных сладостей.

Потеряв работу журналиста и графического дизайнера, Хайя и Ахмад решили создать собственный бизнес. Они производят здоровые сладости без сахара, которые, по их словам, могут есть люди с разными диетическими ограничениями.

Для этого в ход идёт натуральный подсластитель стевия, а также безглютеновые ингредиенты.

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[Хая аш-Шейх, владелица магазина]:

«Наблус славится производством симсимии и рахат-лукума. Мы прислушались к совету друзей и начали делать симсимию (на продажу). У людей есть проблемы со здоровьем, такие как диабет, резистентность к инсулину и другие».

Несмотря на то, что в Наблусе у них много конкурентов, они нашли свою нишу.

[Хая аш-Шейх, владелица магазина]:

«Мы быстро смогли охватить большую часть сообщества, которое любит здоровую пищу или придерживается специальных диет для здоровья, таких как кето и другие… Это помогло нам охватить различные секторы на Западном берегу и арабские районы в Израиле и Иерусалиме. Надеемся, что мы сможем поставлять нашу продукцию в Газу и во всю Палестину».

Семья также пытается сделать производство экологичным. Так, упаковка сделана из растительных компонентов, то есть разлагается быстрее, чем обычных пластик.

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