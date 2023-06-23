Все пятеро на борту батискафа «Титан» погибли

Все пять человек на борту батискафа «Титан» погибли. Об этом объявила береговая охрана США. Фрагменты подводного..

Все пять человек на борту батискафа «Титан» погибли. Об этом объявила береговая охрана США. Фрагменты подводного аппарата нашёл беспилотный робот, запущенный с канадского корабля.

Считается, что крушение батискафа произошло примерно в полукилометре от затонувшего «Титаника». На глубине четыре километра найдено пять обломков, включая посадочную раму и хвостовой обтекатель. Корпус аппарата, а также тела погибших пока не нашли.

По мнению экспертов, крушение произошло во время спуска «Титана». Связь с ним пропала через час и 45 минут после погружения. Специалисты говорят, что у экипажа всё равно оставалась возможность сообщить о проблемах на сопровождавшее его судно. Поскольку этого не произошло, значит, уже тогда в живых никого не осталось.

[Уилл Конен, эксперт по морским технологиям]:

«Странно, что все системы отключились одновременно. <…> Это указывает на то, что крушение могло произойти на спуске в начале погружения».

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На борту «Титана» находились французский акванавт Поль-Анри Наржоле, пилот и основатель компании OceanGate Стоктон Раш, британский миллиардер Хэмиш Хардинг, а также один из самых богатых пакистанцев Шахзада Давуд с 19-летним сыном.

Эксперты считают, что подводный аппарат был разрушен в результате имплозии барокамеры. Она не выдержала давления воды, и батискаф взорвался. При этом взрывная волна была направлена вовнутрь.

[Уилл Конен, эксперт по морским технологиям]:

«Он взорвался за тысячную долю секунды. И это, вероятно, милосердный исход, не такой тяжёлый, как если бы четыре дня пребывать в холодном, тёмном и замкнутом пространстве. Так что всё произошло очень быстро. Думаю, они даже не успели понять, что случилось».

Центральная часть напорного корпуса «Титана» состояла из цилиндрической трубы из углеводородного волокна. По мнению экспертов, это могло привести к трагедии.

[Уилл Конен, эксперт по морским технологиям]:

«Никто раньше не делал прочный корпус из углеродного волокна для такой глубины. И очень сложно проверить его надёжность. <…> Металлический корпус обладает эластичностью. Мы знаем как он себя ведёт, всё предсказуемо. Но углеродное волокно, очень прочное на растяжение и не такое прочное на сжатие. И мы это знаем. Как оно реагирует на экстремальное давление, надо ещё долго исследовать».

Другие фрагменты батискафа и тела погибших продолжают искать.

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