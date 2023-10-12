Старость без болезней: ВОЗ призывает к здоровому образу жизни

В 2024 году в Европе людей старше 65 лет стане больше, чем детей и подростков в..
Дата загрузки: 2023-10-12
ВОЗ рекомендует придерживаться средиземноморской диеты, в которой преобладают растительная пища и полезные жиры. Также необходимо делать физические упражнения для профилактики хронических болезней, которые возникают из-за ожирения.
Например, пожилым людям советуют выполнять несложные упражнения не менее двух с половиной часов в неделю. Это может быть просто прогулка быстрым шагом. Те, кто привык к физическим нагрузкам, могут бегать трусцой или плавать. Врачи говорят, что укреплять мышцы очень важно. Это улучшит подвижность и предотвратит падения, которые для пожилых нередко заканчиваются переломами.
Кроме того, физическая активность укрепляет иммунитет.
[Стивен Уайтинг, сотрудник ВОЗ]:
«Согласно данным, гиподинамия, избыточный вес и ожирение провоцировали тяжёлое состояние при заражении «ковидом», к тому же болезнь протекала долго».
ВОЗ отмечает, что о здоровом старении людей также должны заботиться правительства стран. Так, в Финляндии к этому подходят всесторонне: в городах есть много велосипедных и пешеходных дорожек, также власти организуют различные спортивные мероприятия и внедряют другие меры.
[Стивен Уайтинг, сотрудник ВОЗ]:
«Общественные программы необходимы не только для физического, но и для психического здоровья. Они также важны для социальной интеграции».
Сотрудники ВОЗ подсчитали, что система здравоохранения Евросоюза могла бы экономить восемь миллиардов евро в год. Для этого нужно лишь, чтобы люди вели физически активный образ жизни и придерживались других рекомендаций.
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