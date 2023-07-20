Непогода на Балканах привела к человеческим жертвам. Два сильнейших шторма за два дня обрушились на регион..

Последствия шторма на Балканах: не менее пяти погибших

Непогода на Балканах привела к человеческим жертвам. Два сильнейших шторма за два дня обрушились на регион после периода сильной жары и засухи.

В Хорватии, Боснии и Словении в целом не менее пяти погибших. Ещё несколько десятков человек пострадали.

В Хорватии жертвами стихии стали три человека. Причём двое из них – в столице Загреб. Люди погибли под упавшими деревьями. Из-за бури встал общественный транспорт, некоторые районы лишились электроснабжения. Упавшие деревья и другие объекты повредили дороги и жилые дома. Теперь здесь предстоит большая уборка.

Похожая картина и в соседней Словении. Ветер валил деревья и сдувал крыши с домов.

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В городе Блед упавшим деревом убило мужчину. Это произошло на глазах туристки из Калифорнии.

[Мэри, туристка из США]:

«Это было сумасшествие, упало много деревьев. Под деревом вон там лежал труп человека. Он пролежал там часа четыре, после чего наконец пришёл полицейский, и его забрали».

Десятки тысяч жителей Словении остались без электричества. При этом власти сообщают, что от шторма сильно пострадали леса в горных районах страны. Туристов просят держаться подальше от этих зон.

Пострадавшие в результате шторма есть и в Сербии. Там в результате падения дерева в больницу попала 12-летняя девочка.

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