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Взрывы на заправке в Румынии: десятки пострадавших и один погиб

Взрывы на заправке в Румынии: десятки пострадавших и один погиб

Два сильных взрыва прогремели на заправке в Румынии. Как минимум, один человек погиб, ещё 57 получили..

Дата загрузки: 2023-08-29

Взрывы на заправке в Румынии: десятки пострадавших и один погиб
Два сильных взрыва прогремели на заправке в Румынии. Как минимум, один человек погиб, ещё 57 получили телесные повреждения. У восьмерых – серьёзные ожоги. Половину из них собираются отправить на лечение за границу.

[Марчел Чолаку, премьер-министр Румынии]:
«Была задействована Европейская система гражданской защиты. Четверых пациентов, скорее всего, перевезут в больницы Италии и Бельгии. Мы стараемся спасти как можно больше жизней».

Инцидент произошёл в Креведии в 30 километрах к северо-западу от Бухареста в субботу. Взрывы прогремели на станции со сжиженным газом на одной из румынских автотрасс.

После первого взрыва пожар распространился на два резервуара с газом и соседний дом. Людей в радиусе 700 метров успели эвакуировать, а трассу перекрыли.

Потом погремел второй мощный взрыв. Пострадали 26 пожарных, которые тушили огонь после первого взрыва.

Пламя также повредило несколько близлежащих домов и транспортных средств. Пожар распространился и на соседнее поле.
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