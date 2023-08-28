Взрывы на заправке в Румынии: десятки пострадавших и один погиб

Два сильных взрыва прогремели на заправке в Румынии. Как минимум, один человек погиб, ещё 57 получили..
Дата загрузки: 2023-08-29
[Марчел Чолаку, премьер-министр Румынии]:
«Была задействована Европейская система гражданской защиты. Четверых пациентов, скорее всего, перевезут в больницы Италии и Бельгии. Мы стараемся спасти как можно больше жизней».
Инцидент произошёл в Креведии в 30 километрах к северо-западу от Бухареста в субботу. Взрывы прогремели на станции со сжиженным газом на одной из румынских автотрасс.
После первого взрыва пожар распространился на два резервуара с газом и соседний дом. Людей в радиусе 700 метров успели эвакуировать, а трассу перекрыли.
Потом погремел второй мощный взрыв. Пострадали 26 пожарных, которые тушили огонь после первого взрыва.
Пламя также повредило несколько близлежащих домов и транспортных средств. Пожар распространился и на соседнее поле.
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