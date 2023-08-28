Два сильных взрыва прогремели на заправке в Румынии. Как минимум, один человек погиб, ещё 57 получили..

Взрывы на заправке в Румынии: десятки пострадавших и один погиб

[Марчел Чолаку, премьер-министр Румынии]:

«Была задействована Европейская система гражданской защиты. Четверых пациентов, скорее всего, перевезут в больницы Италии и Бельгии. Мы стараемся спасти как можно больше жизней».

Два сильных взрыва прогремели на заправке в Румынии. Как минимум, один человек погиб, ещё 57 получили телесные повреждения. У восьмерых – серьёзные ожоги. Половину из них собираются отправить на лечение за границу.

Инцидент произошёл в Креведии в 30 километрах к северо-западу от Бухареста в субботу. Взрывы прогремели на станции со сжиженным газом на одной из румынских автотрасс.

После первого взрыва пожар распространился на два резервуара с газом и соседний дом. Людей в радиусе 700 метров успели эвакуировать, а трассу перекрыли.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Потом погремел второй мощный взрыв. Пострадали 26 пожарных, которые тушили огонь после первого взрыва.

Пламя также повредило несколько близлежащих домов и транспортных средств. Пожар распространился и на соседнее поле.

Короткая ссылка на эту страницу: