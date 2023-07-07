После гибели «Титана» OceanGate приостановила погружения к обломкам «Титаника»

Американская компания OceanGate, которая опускала туристов на батискафах к обломкам «Титаника», приостановила все исследовательские и коммерческие..

Американская компания OceanGate, которая опускала туристов на батискафах к обломкам «Титаника», приостановила все исследовательские и коммерческие погружения. На её веб-сайте появилось соответствующее сообщение. Никаких других подробностей пока нет. Известно только, что на июнь было запланировано два погружения.

18 июня батискаф компании под названием «Титан» потерпел крушение, опуская на дно Атлантики пятерых человек. Среди них был и сам глава OceanGate.

Поиски продолжались четыре дня. Затем другой батискаф «Одиссей» нашёл обломки мини-субмарины на глубине более 3600 метров, недалеко от самого «Титаника».

Их уже подняли на поверхность. Внутри обнаружили человеческие останки.

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Пока правительство США и Канады расследуют причины трагедии, эксперты высказывают свои предположения.

Так, председатель экспертной организации «Общество морских технологий» считает, что если «Титан» сплющило, то это произошло мгновенно. Он также говорит, что расположение обломков и потеря связи с батискафом указывают на то, что подводный аппарат взорвался в начале погружения.

[Уилл Конен, председатель «Общества морских технологий»]:

«Меня озадачило то, что они резко потеряли всю связь и не могли отследить аппарат по пути вниз. Есть много каналов связи: акустический, голосовой, текстовый. Есть дальномеры, гидроакустические приборы. То есть существует резервные каналы. А тут всё одновременно оборвалось».

Многие эксперты выражают мнение, что аппарат разрушился из-за микротрещин. Его корпус состоял из углеродного волокна, которое не было досконально протестировано на больших глубинах. Согласно одной из версий, этот материал после ряда погружений проявлял признаки так называемой «усталости». Последнее погружение стало для него фатальным.

Известно, что эксперты давно предупреждали владельца OceanGate о ненадёжности его подлодок. Этот случай заставил правительства задуматься о создании законов для регулирования подобных погружений.

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