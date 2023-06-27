В Саудовской Аравии 25 июня начала работу линия метро, предназначенная для перевозки паломников. [Ваиль Суфта, начальник..

Метро в Саудовской Аравии начинает работу во время хаджа

В Саудовской Аравии 25 июня начала работу линия метро, предназначенная для перевозки паломников.

[Ваиль Суфта, начальник станционного поста метро]:

«Хадж стартовал 25 июня, поэтому движение только началось. Скоро заработают все станции для перевозки паломников в течение семи дней для совершения хаджа».

Железная дорога помогла разгрузить трассы, поскольку раньше паломники добирались до святых мест за пределами Мекки на автобусах и автомобилях.

Пропускная способность метро – примерно 360 000 пассажиров менее чем за шесть часов. Они едут из Арафата в Муздалифу. В этом направлении туда и обратно перевозят 72 000 пассажиров в час.

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Метро в Мекке работает семь дней в году только во время хаджа. Оно проложено не как обычно под землёй, а по эстакаде, из-за особенностей грунта.

Хадж – это паломничество у мусульман в Мекку для проведения религиозных обрядов. Считается, что его должен совершить каждый мусульманин хотя бы раз в жизни, если позволяют условия.

Ожидается, что в Саудовскую Аравию на хадж 2023 года приедут примерно 2,6 миллиона паломников. Он пройдёт впервые с 2019 года после снятия всех ограничений из-за карантина.

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