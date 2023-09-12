Прекрасный вид на самые знаменитые горы Рио-де-Жанейро из крепости Санта-Круз-да-Барра привлекает не только туристов, но молодожёнов...

Почему в Бразилии проводят свадьбы на закате и рассвете

Прекрасный вид на самые знаменитые горы Рио-де-Жанейро из крепости Санта-Круз-да-Барра привлекает не только туристов, но молодожёнов.

Организаторы праздника готовятся к очередной свадьбе на закате.

[Джошуа Менезес, жених]:

«Мы живём в Сан-Паулу, но выбрали Рио-де-Жанейро. Это лучший вариант для нашей свадьбы на фоне этого чудесного пейзажа, недалеко от Рио-де-Жанейро, и с видом на Сахарную гору и Христа-Искупителя. Мы хотели подарить нашим гостям невероятные впечатления от прекрасного места».

Все гости этой церемонии – из Сан-Паулу. Им пришлось проехать 400 километров. Невеста объясняет, почему решила выйти замуж именно здесь.

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[Рафаэла Гонсалвес, невеста]:

«В основном из-за прекрасного вида, а также потому, что мы любим море и хотели встретить закат. Бог подарил нам чудесный день, он был идеальным».

Обычно гости свадьбы остаются в Рио на выходные: проводят время на пляжах и любуются видами.

Ещё одно популярное место для свадьбы – статуя Христа-Искупителя.

Здесь гости собираются на свадебное торжество с пяти утра. Жених и невеста проехали 800 километров, чтобы пожениться в этом месте.

[Каролина Сильва, невеста]:

«Это уникальный вид, уникальная свадьба, всё очень необычно. Такая энергетика есть только здесь».

Свадьбу нужно завершить до 07:30 утра, когда территорию откроют для туристов. Бракосочетание по католической традиции проводят в крошечной часовне внутри статуи. Остальные свадьбы будут проходить уже после семи вечера.

[Густаво Тутука, глава Управления туризма Рио-де-Жанейро]:

«У статуи Христа-Искупителя проводится более 200 свадеб в год, поэтому спрос удовлетворить невозможно. Все даты обычно заняты, график очень плотный».

Свадьбы у статуи начали проводить в 2015 году. Тренд задал один из местных музыкантов. Он первым решился на предрассветное бракосочетание.

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