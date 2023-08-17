Боснийская девочка шьёт изумительные национальные костюмы для Барби

«Ты можешь быть кем захочешь» – таков девиз куклы Барби. А для 11-летней Эсмы это означает,..
Дата загрузки: 2023-08-17
Девочка из городка Вогошча превращает изящных кукол в боснийских красавиц в традиционных нарядах. Аккуратно шьёт всю одежду, продумывая каждую деталь. Много внимания уделяет украшениям.
Наряжает кукол уже больше месяца. Вдохновил случай. Однажды Эсма увидела кукол в национальных платьях в сувенирном магазине.
[Эсма Глива, швея]:
«Эти куклы были одеты в национальные костюмы с платком, накинутым на плечи. Рубашка была зелёной, а традиционные брюки шальвары доходили до колен. Однако это далеко от реальности, так не одевались».
Эсма решила поэкспериментировать со своими Барби и нарядить их в национальные костюмы.
[Эсма Глива, швея]:
«Две-три попытки были не особо успешными, но с каждым разом становилось лучше».
Юная мастерица шьёт традиционные наряды босняков, сербов и хорватов. Необходимые знания для этого у неё с раннего детства. Вся семья девочки увлекается фольклором. А бабушка Эсмы 50 лет преподавала фольклорные дисциплины.
[Аднана Глива, мама швеи]:
«Эсма шьёт национальные костюмы жителей всех уголков Боснии и Герцеговины, всех народностей нашей страны».
Швея называет своих кукол «боснийскими Барби». Каждый день получает заказы из других стран. Она уже отправляла кукол в Болгарию, Чехию, Туркменистан, Норвегию и Великобританию. Теперь планирует шить наряды для боснийского Кена.
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