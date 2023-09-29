Культовые скутеры Vespa продолжают бороздить древние улицы Рима

В самом сердце Рима, где история отзывается эхом буквально повсюду, можно увидеть ещё один символ Италии..

В самом сердце Рима, где история отзывается эхом буквально повсюду, можно увидеть ещё один символ Италии – культовый скутер Vespa. На таких мотороллерах предлагают проехать по древним булыжным мостовым во время необычной экскурсии.

Американцы Джефф и Престон проделали долгий путь из Техаса, чтобы прокатиться по Риму на Vespa. Теперь чувствуют себя знаменитостями.

[Джефф Смит, турист из США]:

«Когда мы едем по булыжной мостовой, все машут нам, свистят и кричат «привет». Люди смотрят и снимают фото и видео. Они считают Vespa очень красивой. И очень весело махать в ответ людям, проезжая по Риму».

Престон говорит, что поездка оправдала все его ожидания. Он хотел проехать по мостовой, почувствовать её ухабы, а также познакомиться с людьми и лучше узнать Италию.

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Гидом туристов из США был поклонник Vespa Алессио Казу.

[Алессио Казу, гид]:

«Vespa – моя мечта. В бурные 70-е я был подростком и не мог купить скутер. Теперь же я выполняю самую замечательную работу в мире, катаясь на этом транспортном средстве».

А это Джузеппина Серра – первая женщина, которая совершила турне по Испании на винтажной Vespa 74-го года выпуска. Она проехала 7000 километров, причём 1000 из них – в одиночку. Свою двухколёсную машину итальянка ласково называет Веспиной.

[Джузеппина Серра, поклонница Vespa]:

«Это икона, потому что она рассказывает о прошлом. И когда я останавливаюсь, чтобы поговорить с кем-нибудь или выпить кофе, всегда встречаю кого-то, кто говорит: «У моего дедушки была Vespa» или «У моего отца была Vespa»».

Vespa в переводе с итальянского означает «оса». Первый скутер сошёл с конвейера в 46-м. Он подарил миллионам итальянцев свободу передвижения, поскольку стоил дёшево.

Коллекционер Нунцио Бонанно считает, что очень важно сохранить скутер как символ очарования Рима.

[Нунцио Бонанно, коллекционер]:

«В Vespa есть особенность, за которую люди полюбили этот скутер. Это возможность отреставрировать каждую деталь».

Мотороллеры Vespa выпустила компания Piaggio («Пьяджо»). Скутер спроектировал авиационный инженер Коррадино Де Асканио, причём с чистого листа без оглядки на традиционные мотоциклы. Он заложил в своё детище авиационные принципы – совмещение функций и отказ от всего лишнего. Компания Piaggio и сейчас строит скутеры и мотоциклы, занимая 40% европейского рынка.

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