Мастеру раннего Ренессанса Луке Синьорелли посвятили выставку в Тоскане

Предшественником Микеланджело и Рафаэля называют мастера раннего Ренессанса Луку Синьорелли. В этом году исполняется 500 лет..

Предшественником Микеланджело и Рафаэля называют мастера раннего Ренессанса Луку Синьорелли. В этом году исполняется 500 лет со дня его смерти. 30 работ талантливого художника представили в его родной Кортоне в Италии. Картины предоставили музеи из разных стран, а также частные коллекционеры.

Лука из Кортоны наделял своих персонажей живыми эмоциями, передающими жалость, боль, страдания и надежду. Его новаторский подход к написанию обнажённой фигуры, фантазия и умение создавать композиции проложили путь будущим великим мастерам эпохи Возрождения.

[Том Генри, куратор выставки]:

«Творчество Синьорелли выделяется исключительным разнообразием цветов, великолепным пониманием анатомии фигур и её потенциала».

Синьорелли участвовал в росписи Сикстинской капеллы, работал при дворах Лоренцо Медичи во Флоренции и Федерико да Монтефельтро в Урбино. Он также выполнял заказы для монастырей и храмов.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

На выставке можно увидеть семь частей росписи алтаря, созданной в начале XVI века для церкви святого Августина в Марке. Алтарь существовал в таком виде до 1736 года. Потом церковь отреставрировали, а роспись продали местному жителю. В XVIII веке произведение искусства разделили на части и распродали. Пока удалось найти только семь фрагментов. Один посчастливилось купить коллекционеру Освальдо Мацце.

[Освальдо Мацца, коллекционер]:

«Три года назад на небольшом аукционе в Бельгии я увидел это произведение, оценил его качество и отнёс к знакомому эксперту – профессору Андреа Де Марчи. В то же время, по стечению обстоятельств, в Риме проходила выставка картин Синьорелли. Мы их сравнили, убедились в подлинности работы и её ценности. В итоге я купил фрагмент алтаря. Мне повезло».

Картины Синьорелли высоко ценились и при его жизни, и после смерти – вплоть до XIX века, когда вниманием поклонников искусства больше завладели работы Леонардо да Винчи. Сейчас полотна Синьорелли хранятся в 80 коллекциях в 12 странах мира.

Короткая ссылка на эту страницу: