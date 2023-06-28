ООН: число беженцев из Судана превысит миллион

Людей, бегущих из Судана, будет больше миллиона. Такой вывод сделали в ООН, глядя на развитие ситуации..

Людей, бегущих из Судана, будет больше миллиона. Такой вывод сделали в ООН, глядя на развитие ситуации в регионе Дарфур на западе страны.

Суданцы бегут из-за военного конфликта между армией и Силами быстрого реагирования. Он вспыхнул в середине апреля. Уже 600 тысяч суданцев бежали в Египет, Чад, Южный Судан и Центральноафриканскую Республику.

Изначально в ООН прогнозировали, что беженцев будет миллион. Теперь мнение сотрудников международной организации изменилось. Однако новых цифр они пока не называют.

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Между тем очевидцы рассказывают, что растёт число гражданских, которых убили или ранили во время бегства из Дарфура в Чад. При этом гуманитарные работники не могут добраться до беженцев в этой стране из муссонных дождей.

[Рауф Мазу, помощник Верховного комиссара УВКБ ООН]:

«Ситуация в Дарфуре беспокоит нас больше всего. Доступ в этот регион ограничен, но мы слышим от тех, кто пересекает границу с Чадом, об очень сложной ситуации в Дарфуре. Мы также видим, что всё больше тех, кто пересекает границу Чада, прибывают с ранениями».

Военный конфликт начался после того, как встал вопрос об интеграции Сил быстрого реагирования в состав армии. Раньше это вооружённое формирование подчинялось правительству, а теперь перестало.

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