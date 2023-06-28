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ООН: число беженцев из Судана превысит миллион

ООН: число беженцев из Судана превысит миллион

Людей, бегущих из Судана, будет больше миллиона. Такой вывод сделали в ООН, глядя на развитие ситуации..

Дата загрузки: 2023-06-28

ООН: число беженцев из Судана превысит миллион

Людей, бегущих из Судана, будет больше миллиона. Такой вывод сделали в ООН, глядя на развитие ситуации в регионе Дарфур на западе страны.

Суданцы бегут из-за военного конфликта между армией и Силами быстрого реагирования. Он вспыхнул в середине апреля. Уже 600 тысяч суданцев бежали в Египет, Чад, Южный Судан и Центральноафриканскую Республику.

Изначально в ООН прогнозировали, что беженцев будет миллион. Теперь мнение сотрудников международной организации изменилось. Однако новых цифр они пока не называют.

Между тем очевидцы рассказывают, что растёт число гражданских, которых убили или ранили во время бегства из Дарфура в Чад. При этом гуманитарные работники не могут добраться до беженцев в этой стране из муссонных дождей.

[Рауф Мазу, помощник Верховного комиссара УВКБ ООН]:
«Ситуация в Дарфуре беспокоит нас больше всего. Доступ в этот регион ограничен, но мы слышим от тех, кто пересекает границу с Чадом, об очень сложной ситуации в Дарфуре. Мы также видим, что всё больше тех, кто пересекает границу Чада, прибывают с ранениями».

Военный конфликт начался после того, как встал вопрос об интеграции Сил быстрого реагирования в состав армии. Раньше это вооружённое формирование подчинялось правительству, а теперь перестало.
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