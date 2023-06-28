В Австралии добиваются оснащения электрокаров системами, издающими шум

Джон Барлоу из Канберры привык полагаться в основном на слух. Он один из 550 тысяч жителей..

[Джон Барлоу, житель Канберры]:

«Это был ироничный случай. Водитель закричал на меня: «Ты что, не слышал, как я еду?» Я ответил, что нет. Я вообще его не слышал, пока чуть не попал под колёса».

Джон Барлоу из Канберры привык полагаться в основном на слух. Он один из 550 тысяч жителей Австралии, которые слепы или плохо видят. Мужчина говорит, что рискует каждый раз, когда переходит дорогу. Однажды чуть не угодил под электромобиль.

На небольшой скорости электромобили тише, чем машины с двигателем внутреннего сгорания. Для зрячих пешеходов это не проблема, но слепым и плохо видящим приходится трудно.

Опрос в Австралии показал, что каждый третий слабовидящий на континенте либо уже угодил под колёса электрокара, либо его почти сбили.

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Последние пять лет организация Vision Australia добивается, чтобы машины с электромоторами оснащали акустическими системами, издающими шум. В этом году в Австралийской столичной территории каждый пятый новый зарегистрированный автомобиль – это электрокар. А в целом по дорогам ездят 80 тысяч машин.

[Кендра Уэллс, сотрудница организации Vision Australia]:

«Мы видим, что несчастные случаи повторяются, и проблема становится всё острее».

Между тем представители местной Ассоциации электромобилей считают, что изменения должны коснуться всех транспортных средств.

[Дэррил Бурк, представитель Ассоциации электромобилей]:

«Мы согласны с тем, что, если это проблема безопасности, то машины должны издавать шум. Но хочу подчеркнуть, что правило должно распространиться на все автомобили».

Некоторые производители автомобилей уже оснащают свою продукцию акустическими системами, но пользоваться ли ими, решают водители.

Правительство Австралии пока рассматривает вопрос о том, следует ли сделать эти устройства обязательными для всех электромобилей в стране.

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