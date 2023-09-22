Поток мигрантов, направляющихся к границе США, резко увеличился

Тысячи мигрантов пересекли границу США за последние дни. При этом всё больше искателей лучшей жизни продолжают..

Тысячи мигрантов пересекли границу США за последние дни. При этом всё больше искателей лучшей жизни продолжают прибывать в приграничные города Мексики на автобусах, а также на товарных поездах.

От наплыва мигрантов страдают Сан-Диего в Калифорнии, а также Эль-Пасо и Игл-Пасс в Техасе. Причём в Игл-Пасе с населением в 28 тысяч человек на этой неделе объявили чрезвычайную ситуацию. Туда за два дня прибыло 6000 мигрантов.

Также на этой неделе мексиканский железнодорожный оператор приостановил движение товарных поездов на севере страны. Причиной стало то, что мигранты забираются на крыши вагонов или едут между вагонами, и многие получают травмы.

В мае президент США Джо Байден развернул новую более жёсткую миграционную политику, чтобы предотвратить незаконные пересечения границы. Она включила депортацию нелегальных мигрантов и запрет на повторный въезд на пять лет. На некоторое время это подействовало.

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[Энрике Лусеро, директор миграционной службы в Тихуане]:

«В июне и июле ситуация была спокойной, но в конце августа мигранты снова начали прибывать. Появилось больше мигрантов разных национальностей».

По словам экспертов, у США недостаточно возможностей для оформления документов на границе. Также не хватает ресурсов, чтобы задерживать и депортировать тех, кто пересекает границу нелегально.

В итоге людей просто пропускают в США, выдав повестку в суд с назначенной датой. Это стимулирует новый поток людей. Они смело пересекают мексиканскую границу, переходят вброд реку Рио-Гранде и выстраиваются в очередь у КПП США.

[мигрант из Венесуэлы]:

«До нас дошли слухи, что людей, добравшихся до границы, впускают в США. Мы хотим тоже попробовать туда попасть. Мы отправились в такое рискованное путешествие, потому что в Венесуэле кризис. Мы лучше погибнем в дороге, чем умрём от голода там».

Между тем администрация Байдена обвиняет Конгресс США в том, что он долгое время не мог договориться об изменениях в иммиграционной системе страны. Теперь она просит законодателей выделить четыре миллиарда долларов на решение проблем на границе.

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