Наводнения в Бразилии и Европе: число жертв растёт

В Бразилии, а также в Турции, Греции и Испании растёт число погибших в результате наводнений. На..

В Бразилии, а также в Турции, Греции и Испании растёт число погибших в результате наводнений.

На южные штаты Бразилии обрушился внетропический циклон. Жертв уже более 35. Больше всего пострадал штат Риу-Гранди-ду-Сул. Особенно город Мусун. Здесь на месте бедствия ведутся поисково-спасательные работы.

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[Домингес Фонтана, житель Мусуна]:«Когда вода начала прибывать, я побежал на возвышенность. Нужно было бежать. Если останешься – погибнешь. На юге многие погибли».

Дожди ещё будут идти, и в штате сохраняется предупреждение об опасности наводнений.

Для Бразилии это уже не первое подобное бедствие в этом году. Ранее более 50 человек погибли в результате наводнений и оползней в штате Сан-Паулу.

В Европу бедствия принёс шторм «Даниэль». Это кадры из Турции. Внезапное наводнение обрушилось на северо-западный регион. В Стамбуле, а также в соседнем Кыркларели сообщается о семерых погибших. Ещё одного человека продолжают искать.

Через границу, в Болгарии, погибших двое. Здесь дождь шёл более 20 часов подряд. На побережье автомобили и туристические фургоны смывало в море. Люди погибли в портовом городе Царево. Более 60 человек успели эвакуировать.

[Пламен Петров, врач]:

«Мы спасали людей из автоприцепов в то время, как вода несла их в море. Фургоны плавали по заливу, как лодки».

А это Испания. В центральной части страны выпало рекордное количество осадков. Пострадали регионы Мадрид, Толедо, Кастилия-Ла-Манча, Каталония и Валенсия. Погибших, как минимум, трое. Ещё три человека числятся пропавшими без вести.

[Виктор, житель Вильяманты]:

«Многие в шоке. Люди не верят, что это произошло. Многие работают, помогают. Здесь есть банк продуктов для волонтёров и тех, кто ночует в эвакуационном центре».

Пострадала от наводнений и центральная Греция.

[Неил Маршалл, житель Макриницы]:

«Вчера был самый худший шторм, который я когда-либо видел. Я видел муссонные ливни в Бангладеш, тайфуны в Гонконге, но этот был самым ужасным».

В Греции наводнения и оползни разрушили мосты и другую инфраструктуру. Четыре человека числятся пропавшими без вести.

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