Новое приложение поможет пациентам с болезнью Паркинсона лучше ходить

Австралийцу Мартину уже семь лет приходится сталкиваться с повседневными проблемами, связанными с болезнью Паркинсона. Из-за недуга..

Австралийцу Мартину уже семь лет приходится сталкиваться с повседневными проблемами, связанными с болезнью Паркинсона. Из-за недуга у него замедлились движения, наблюдаются слабость мышц, тремор, депрессия и беспокойство.

Сочетание этих симптомов сильно влияет на качество жизни человека. Чтобы завязать шнурки, нужно несколько минут.

[Мартин Островский, пациент с болезнью Паркинсона]:

«Иногда кажется, что каждый день я учусь ходить заново. Это сложно объяснить. Иногда я выгляжу как нормальный человек. Никто не увидит разницы. А иногда ходить очень трудно».

Но теперь на помощь таким пациентам пришло новое приложение. Исследователи в Новом Южном Уэльсе разработали программу, которая должна улучшить походку у больных.

[Мэтью Броуди, нейробиолог]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Первое, что есть в приложении, – это простые удары метронома. Он заменяет звуки шагов. А это активирует зеркальные нейроны, отвечающие за движения. Это также заменяет утраченную способность автоматической ходьбы».

Пользователи задают время и частоту ударов и начинают ходить. В испытании новой программы вместе с Мартином участвует 61 человек.

Сначала Мартин ходил без использования приложения. А потом сравнил.

[Мартин Островский, пациент с болезнью Паркинсона]:

«Мне показалось, что я ходил отлично. А когда мы подключили эту систему, и я снова начал ходить, то сразу ощутил результат. В тот раз я уже не думал о ходьбе. Я больше думал о том, что приготовлю на ужин».

Испытание программы продлится больше года. Участники будут использовать её по 150 минут в неделю.

Мартин говорит, что уже чувствует изменения. Так, он стал бегать намного дольше, чем до начала испытаний.

При этом само приложение уже в свободном доступе. Его скачали 10 тысяч раз. Оно доступно по всему миру. Правда, пока только на английском.

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