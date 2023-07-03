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Двое погибли и 28 ранены в результате массовой стрельбы в Балтиморе

Двое погибли и 28 ранены в результате массовой стрельбы в Балтиморе

Два человека погибли и 28 были ранены в результате массовой стрельбы в американском городе Балтимор, штат..

Дата загрузки: 2023-07-03

Двое погибли и 28 ранены в результате массовой стрельбы в Балтиморе
Два человека погибли и 28 были ранены в результате массовой стрельбы в американском городе Балтимор, штат Мэриленд. Это произошло в ночь на воскресенье во время праздничных гуляний в одном из кварталов города. Их проводили в преддверии Дня независимости США.

Один из свидетелей сообщил, что слышал от 20 до 30 выстрелов.

Погибла 18-летняя девушка. Также 20-летний мужчина скончался по дороге в больницу.

Сообщается, что в целом отделение неотложной помощи местной больницы оказало помощь 19 пациентам. Все они получили огнестрельные ранения различной степени тяжести. При этом трое находятся в критическом состоянии.

Половина раненых – дети.

Подозреваемый или подозреваемые скрылись с места преступления. Полиция проводит операцию по их поимке. Она призывает свидетелей предоставить любую информацию или видео.

Трагедия потрясла город перед праздничными выходными в честь 4 июля, когда американцы обычно собираются на парады, барбекю и фейерверки. Стрельба произошла вскоре после полуночи на вечеринке «День Бруклина» в районе Бруклин-Хоумс. На неё пришли сотни людей.
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