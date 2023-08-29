Ещё одна волна жары накрыла юго-запад США

[Алекс Арьяга, турист из штата Алабама]:

«Тут можно разбить яйца на какую-то поверхность и их поджарить. Настолько жарко».

Ещё одна волна экстремальной жары обрушилась на город Финикс в штате Аризона. В понедельник температура там достигла 46,6 градуса по Цельсию.

[Алекс Арьяга, турист из штата Алабама]:

«Очень сухая жара. Если бы я описал это человеку не отсюда, он, возможно, вообще не захотел бы приезжать. Но если ты не отсюда, то пейзажи тебе понравятся. Это почти как город, построенный в пустыне. На самом деле так и есть».

Несколько недель здесь было прохладнее. Однако до этого более месяца дневные температуры не опускались ниже 43 градусов.

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[Алекс Янг, метеоролог]:

«Эта жара беспрецедентна, если говорить о статистике. Это лето, возможно, может составить конкуренцию самому жаркому, которое было в 2020 году. Но сейчас это, скорее, был самый жаркий период с июля по август».

Местные жители говорят, что привыкли к палящей жаре. Однако для этого нужно соблюдать особый режим питья. Также говорят, что летом в этом районе у туристов регулярно случаются тепловые удары.

[Чарльз Харрис, житель Аризоны]:«Летом я всегда могу понять, кто приехал сюда впервые. Они заходят в магазин, покупают холодные напитки, жалуются на жару и спрашивают всех, как они тут живут. Здесь вам нужен кондиционер и бассейн».

Учёные предсказывают, что волны жары по всему миру станут более опасными и частыми. При этом сильнее всего пострадает Европа.

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