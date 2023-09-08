Знаменитое немецкое озеро закрыли из-за токсичных водорослей

Они покрыли почти всю поверхность, из-за чего водоём закрыли для купания. Эксперты говорят, что такие водоросли..

Они покрыли почти всю поверхность, из-за чего водоём закрыли для купания.

Эксперты говорят, что такие водоросли представляют опасность для человека и животных.

[Райнер Мейлике, глава Управления здравоохранения Зигбурга]:

«Для людей это риск раздражения на коже. Если дети или беременные женщины проглотят воду, они также поглотят токсин и могут получить повреждения печени, почек или нервов».

Благодаря устойчивому солнечному свету, нитрату аммония и фосфату, сине-зеленые водоросли быстро размножаются.

[Райнер Мейлике, глава Управления здравоохранения Зигбурга]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Это очень устойчивый токсин. Это означает, что он исчезнет только тогда, когда уйдут водоросли. Вот почему мы надеемся, что будет больше ветра, настоящий шторм и, возможно, изменение направления ветра, чтобы они отдалились. И если станет прохладнее, то метаболизм бактерий остановится».

Отдыхающие расстроены, что не могут купаться. Но в целом говорят, что это не остановит их от поездки на природу.

[Юлия Вервейн, посетительница]:

«Жаль. Но я здесь с ребёнком всё ещё могу загорать. Ребёнок играет в песке с игрушками. Но в другое время, когда погода хорошая, мы также любим плавать. Надеемся, что ситуация изменится». [Катя Петерейт, посетительница]:

«Если в воду заходить не разрешают, я этого делать не буду. Но всё равно буду приезжать. Тут природа, и такое случается. Иногда что-то можно делать, иногда нет. Но я не расстраиваюсь».

Физически очистить озеро почти невозможно. Теперь местные жители и власти надеются только на погоду.

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