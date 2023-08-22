Сброс отработанной воды с АЭС «Фукусима-1» начнётся 24 августа, если позволят погодные условия. Об этом сообщил..

Япония назвала дату начала сброса воды с «Фукусимы-1» в океан

Сброс отработанной воды с АЭС «Фукусима-1» начнётся 24 августа, если позволят погодные условия. Об этом сообщил премьер-министр Японии Фумио Кисида. Согласно плану, в океан попадёт более миллиона тонн воды, содержащей тритий – радиоактивный изотоп водорода.

[Фумио Кисида, премьер-министр Японии]:

«Сегодня на заседании Кабинета министров мы подтвердили, что готовы обеспечивать безопасность (сброса воды) и постоянно поддерживать (отрасли), противодействуя вредным слухам».

Радиоактивная вода скопилась на атомной станции после аварии, которая произошла в марте 2011 года после землетрясения и цунами. Морскую воду использовали для охлаждения реакторов. В итоге на территории АЭС теперь хранится один миллион 250 тысяч тонн отработанной воды. Она прошла очистку. Остался только тритий, который трудно отделить.

Перед сбросом грязную воду будут разбавлять чистой, чтобы снизить концентрацию трития. По словам японских властей, после этого она станет безопасной для природы и человека и будет соответствовать нормам ВОЗ. Процесс займёт 30 лет. Сброс воды одобрило МАГАТЭ. Но есть и критики. В их числе Китай.

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Против сброса тритиевой воды настроены и многие японские рыбаки, а также предприниматели. Владелец рыбного магазина Такаси Накадзима уже пережил трудные времена после аварии на «Фукусиме». Говорит, что торговля испортилась надолго.

[Такаси Накадзима, владелец]:

«Тогда я подумал: если люди так сильно боятся радиации, то должен ли я продавать еду отсюда (из префектуры Фукусима)? Я потерял уверенность».

Сейчас торговля в основном восстановилась. Но Такаси боится, что сброс воды снова отпугнёт покупателей.

[Такаси Накадзима, владелец]:

«Власти говорят, что вода будет безопасной, когда её разбавят. Но они не проводили научных исследований, чтобы узнать, какие возникнут последствия, если сбрасывать воду 30 лет».

Отработанную и очищенную от радионуклидов воду регулярно сбрасывают в океан со всех рабочих атомных станций. Правительство Японии считает такой способ единственным возможным вариантом для решения проблемы с «Фукусимой-1». Многие японцы поддерживают решение властей. Но много и тех, кто готовится предъявить судебные иски правительству страны и «Токийской энергетической компании» – оператору АЭС «Фукусима-1».

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