Как британцы помогают гнездоваться стрижам

В Великобритании cтаи стрижей – обычное зрелище летом. Они прилетают из Африки на несколько месяцев, так..

В Великобритании cтаи стрижей – обычное зрелище летом. Они прилетают из Африки на несколько месяцев, так что без подходящего гнезда не обойтись. Британец Дик Ньюэлл уже 20 лет устанавливает специальные домики для стрижей.

Такое жилище представляет собой пустотелые кирпичи. Внутри помещается целое стрижиной семейство. Обычно эти птицы селятся в небольших дуплах деревьев, под крышами домов или в трещинах в стенах зданий.

[Дик Ньюэлл, основатель организации Action for Swifts]:

«20 лет назад у нас было немного стрижей. Мы стали устанавливать птичьи домики. Сейчас у нас живёт больше 70 пар этих птиц».

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Существует два подсемейства стрижей. В их состав входят больше 110 видов. Один из них относят к исчезающим, шесть – к уязвимым, ещё пять видов близки к этому статусу. Британцы серьёзно относятся к охране этих птиц. Во многих деревнях жители сами подсчитывают, сколько к ним прилетает стрижей.

А в парламенте Великобритании недавно обсудили, нужно ли сделать домики-кирпичи обязательными при строительстве зданий. Поводом для дебатов послужила петиция, которую подписали более 110 тысяч человек.

[Ханна Борн-Тейлор, инициатор кампании]:

«Эти птицы живут в стенах наших зданий и летают у нас перед глазами ежедневно. Видеть стрижей в небе очень приятно. Их узнают даже те, кто не очень разбирается в птицах. Думаю, они приносят много радости людям. Это настоящие городские птицы, к тому же существуют уже 65 миллионов лет. Мы должны о них позаботиться».

Стрижи – самые приспособленные к полёту птицы. Проводят в воздухе очень много времени. На лету они едят и пьют, а некоторые виды даже спят.

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