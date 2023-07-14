Как британцы помогают гнездоваться стрижам

В Великобритании cтаи стрижей – обычное зрелище летом. Они прилетают из Африки на несколько месяцев, так..
Дата загрузки: 2023-07-14
Такое жилище представляет собой пустотелые кирпичи. Внутри помещается целое стрижиной семейство. Обычно эти птицы селятся в небольших дуплах деревьев, под крышами домов или в трещинах в стенах зданий.
- [Дик Ньюэлл, основатель организации Action for Swifts]:
«20 лет назад у нас было немного стрижей. Мы стали устанавливать птичьи домики. Сейчас у нас живёт больше 70 пар этих птиц».
Существует два подсемейства стрижей. В их состав входят больше 110 видов. Один из них относят к исчезающим, шесть – к уязвимым, ещё пять видов близки к этому статусу. Британцы серьёзно относятся к охране этих птиц. Во многих деревнях жители сами подсчитывают, сколько к ним прилетает стрижей.
А в парламенте Великобритании недавно обсудили, нужно ли сделать домики-кирпичи обязательными при строительстве зданий. Поводом для дебатов послужила петиция, которую подписали более 110 тысяч человек.
[Ханна Борн-Тейлор, инициатор кампании]:
«Эти птицы живут в стенах наших зданий и летают у нас перед глазами ежедневно. Видеть стрижей в небе очень приятно. Их узнают даже те, кто не очень разбирается в птицах. Думаю, они приносят много радости людям. Это настоящие городские птицы, к тому же существуют уже 65 миллионов лет. Мы должны о них позаботиться».
Стрижи – самые приспособленные к полёту птицы. Проводят в воздухе очень много времени. На лету они едят и пьют, а некоторые виды даже спят.
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