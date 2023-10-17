На Канарских островах наблюдается миграционный бум

Ещё два судна со спасёнными в море мигрантами прибыли на испанский остров Гран-Канария. Они привезли 111..

Ещё два судна со спасёнными в море мигрантами прибыли на испанский остров Гран-Канария. Они привезли 111 человек. В порту Аргинегин людей встретили сотрудники Кранного Креста. Как сообщается, все мигранты здоровы.

Последние две недели здесь наблюдается настоящий миграционный бум – на берега Испании за это короткое время приехало уже больше 8,5 тысяч человек. Это больше трети общего числа мигрантов за текущий год.

В период с 1 января по 15 октября испанские острова в Атлантике приняли более 23,5 тысяч мигрантов. Это на 80% больше, чем за тот же период прошлого года. Такие данные приводит Министерство внутренних дел Испании.

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При этом испанские власти пытаются не дать мигрантам отправляться в опасное путешествие.

[Фернандо Гранде-Марласка, министр внутренних дел Испании]:

«Мы не позволили 12,5 тысячам человек отправиться из их страны. Так что 12,5 тысяч человек не подверглись риску».

Обещают принять и дополнительные меры.

[Фернандо Гранде-Марласка, министр внутренних дел Испании]:

«Мы направим самолет морского наблюдения в Сенегал. Он будет летать между Сенегалом и Мавританией в течение полутора месяцев в рамках сотрудничества с властями этих стран. Мы будем выявлять незаконные рейсы и останавливать их в точке отправления. Так можно спасти жизнь этим людям и пресекать незаконную миграцию».

Семь вулканических островов Канарского архипелага стали главным пунктом назначения для мигрантов из Сенегала и других стран Африки. Таким образом люди намереваются попасть в материковую Испанию. Другие плывут в эту страну по Средиземному морю.

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