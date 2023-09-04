Битва огненными шарами: как в Сальвадоре вспоминают извержение вулкана

Битва огненными шарами разгорелась на улицах Нехапы в Сальвадоре. Но это не беспорядки и не протесты,..

Битва огненными шарами разгорелась на улицах Нехапы в Сальвадоре. Но это не беспорядки и не протесты, а праздник. Он посвящён извержению вулкана, которое произошло в 1922 году. Бедствие даже выгнало людей из города, но они восприняли это как благословение. Местная легенда гласит, что, на самом деле, это было сражение святого Иеронима с дьяволом.

[жительница Нехапы]:

«На этот праздник съезжаются люди со всего мира, из многих стран. Я горжусь традициями Нехапы».

Местные жители рассказывают легенду по-разному. Одни говорят, что дьявол забрасывал огненными шарами святого, а другие – что всё было наоборот. Но в любом случае победа осталась за святым. И это всегда отмечают с размахом.

[туристка из США]:

«Очень много народу. Я никогда не видела столько людей в одном маленьком месте».

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В этом году фестиваль проходит в 101-й раз. Обычно к празднику готовят полторы тысячи тряпичных шаров, смоченных в бензине. Участники битвы смачивают одежду водой, а на руки надевают перчатки. Это защищает от возможных ожогов.

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