Пепельный смерч перепугал жителей востока Боливии

На востоке Боливии пытаются справиться с лесными пожарами. Более десятка полыхают в департаменте Санта-Крус. При этом..

На востоке Боливии пытаются справиться с лесными пожарами. Более десятка полыхают в департаменте Санта-Крус.

При этом местных жителей перепугало природное явление – пепельный смерч. Такие возникают, когда ветровые вихри засасывают в себя продукты горения – дым, огонь и пепел.

[Пауло Суато, секретарь по вопросам экологии Санта-Крус]:

«Как власти Санта-Крус мы помогаем бороться с этими двенадцатью пожарами с помощью 12 бригад пожарных».

Пламя также охватило часть национального парка Ноэль-Кемпфф-Меркадо, который в целом занимает площадь в 16 гектаров.

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А индейцы племени такана бросились эвакуировать свою общину в деревне Буэна-Виста после того, как пламя приблизилось к жилым домам.

Местные власти просят помощи у руководства страны.

[Пауло Суато, секретарь по вопросам экологии Санта-Крус]:

«Мы требуем, чтобы вице-министр гражданской обороны прекратил бюрократию и направил армию с вертолетом для помощи в тушении пожаров в Бахо-Парагуа. Это сильный пожар, охвативший много гектаров территории».

Департамент Санта-Крус специализируется на выращивании сои.

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